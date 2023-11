Um die Situation in der umgestalteten Friedrichstraße zu verbessern, plant die Häfler Stadtverwaltung verschiedene Maßnahmen. Zentral dabei: neue, feste Zebrastreifen an vier Stellen.

Sie sollen in der Friedrichstraße östlich der Riedleparkstraße, an der Riedleparkstraße, in der Friedrichstraße östlich der Karlstraße sowie an der Karlstraße eingerichtet werden. Die vier Fußgängerüberwege würden laut Stadtverwaltung 100.000 Euro kosten ‐ also 25.000 Euro pro Zebrastreifen.

So lautet die Erklärung der Stadt

Wie kommt diese hohe Summe für ein paar Zebrastreifen zustande? In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) wunderte sich auch Jochen Meschenmoser (Freie Wähler). „Da würde ich ja selbst den Farbkübel nehmen“, sagte er scherzhaft.

Laut Stadtverwaltung ist es aber nicht die weiße Farbe, die für die hohen Kosten sorgt. „Die Herstellung der normgerechten Beleuchtung für Zebrastreifen verursacht die wesentlichen Kosten ‐ nicht die Zebrastreifen selbst“, teilt Stadtsprecherin Monika Blank auf Anfrage mit.