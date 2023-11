Auch wenn ein Schild vor Ort noch anderes vermuten lässt: Die Ikea-Abholstation in der Friedrichstraße in Friedrichshafen gibt es nicht mehr. Wie das schwedische Möbelhaus auf Anfrage bestätigt, ist der Standort geschlossen worden. Dabei verkündete Ikea noch im Sommer, dass die Abholstation erhalten bleiben soll.

Seit November 2022 hatten Kunden von Ikea in Friedrichshafen die Möglichkeit, Einkäufe direkt vor Ort abzuholen und brauchten dafür nicht bis zum nächstgelegenen Möbelhaus der Kette nach Ulm fahren.

Kurz darauf kamen weitere Abholstationen in Lindau (Kolpingstraße 5) und in Ravensburg (Hindenburgstraße 30) hinzu. Im August 2023 eröffnete Ikea zudem eine Abholstelle für Lieferungen in Markdorf.

Zu wenige Parkplätze am Standort

Das Angebot in Friedrichshafen stellte der Möbelkonzern nun aber ein. Auf der Internetseite des Unternehmens ist zu lesen: „Wir haben uns dazu entschlossen, die Abholstation in Friedrichshafen zu schließen.“ Auf Nachfrage berichtet Ikea von einem „großen Interesse“ der Kunden in der Bodenseeregion an den Abholstationen.

„Dabei entwickeln wir das Angebot auf Basis von Kundenfeedback kontinuierlich weiter, damit wir noch erreichbarer und komfortabler werden“, teilt Sprecherin Navina Banerjee mit.

Und weshalb machte Ikea die Abholstation in der Friedrichstraße bereits Anfang Oktober dicht? „Das Angebot ist so stark nachgefragt, dass wir mit den Parkplatzkapazitäten an die Grenzen des Standorts gestoßen sind. Darauf haben wir reagiert und unser Angebot in der Region entsprechend optimiert“, sagt Banerjee.

Statt auf die Station in Friedrichshafen setzt Ikea deshalb auf seine „größere Abholstation“ in Markdorf. Außerdem könnten Kunden weiterhin die Abholstationen in Lindau und Ravensburg auswählen.