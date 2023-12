Alles neu macht der... Januar: zumindest im Stadtverkehr in Friedrichshafen. Neue Linien, neue digitale Fahrplanaushänge - nur auf Expresslinien und Elektrobusse müssen Fahrgäste wohl noch länger warten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ändert sich zum Jahresbeginn 2024?

Zum Jahresbeginn 2024 startet der neue Stadtverkehr Friedrichshafen - mit rund 30 Prozent mehr Angebot, verdichteten Taktzeiten und einer neuen Busflotte.

Werktags kommen auf den meisten Linien die Busse tagsüber alle 30 Minuten, sonntags mindestens stündlich - zwischen Ailingen, Wiggenhausen und Friedrichshafen im 10-Minuten-Takt. Alle Linien fahren abends eine Stunde länger, also bis circa 21 Uhr.

Wo gibt es Verzögerungen?

Mit zwei Expresslinien sollen Fahrgäste schnell nach Markdorf und Oberteuringen kommen. Diese finanziert der Landkreis Bodenseekreis. Sie dürften erst zum 1. April 2024 starten, wie aus einer Pressemitteilung des Stadtverkehrs Friedrichshafen hervorgeht. „Es gibt einen eindeutigen Beschluss des Kreistages für die zusätzlichen Linien, wir stehen hier im Wort“, sagt Irmtraud Schuster, Dezernentin für Verkehr im Bodenseekreis.

„Wir machen den größten Qualitätssprung seit der Gründung des Stadtverkehr Friedrichshafen 1990 und haben dafür praktisch keinen Stein auf dem anderen gelassen“, sagt Stadtverkehr Friedrichshafen-Geschäftsführer Horst Schauerte über das Angebot im neuen Jahr. (Foto: holldesign )

Die Kreistagssitzung im März 2024 soll laut der Mitteilung endgültige Klarheit bringen. Bis dahin sind auf den beiden Linien zunächst nur die Schülerverkehre morgens und mittags unterwegs. Schuster ist aber „sehr zuversichtlich, dass wir dieses attraktive Zusatzangebot noch im Frühjahr 2024 auf den Weg bringen können“.

Welche Neuerungen gibt es noch?

An den am stärksten frequentierten Haltestellen kann man sich an neuen sogenannten E-Paper-Bildschirmen über den Busverkehr informieren - in Echtzeit. Hier könnten also die aktuellen Abfahrtszeiten stehen, ein Umgebungsplan oder die Ankündigung fürs nächste Dorffest.

„Solange sich nichts verändert, braucht es gar keinen Strom“, sagt Horst Schauerte, scheidender Chef des Stadtverkehres. Wenn das System ausfällt, schafft zum Beispiel ein QR-Code Abhilfe.

Wie weit ist Friedrichshafen in Sachen E-Mobilität?

Die künftige Busflotte in Friedrichshafen umfasst 38 neue Busse. Sieben Fahrzeuge davon sollen ab Sommer 2024 vollelektrisch unterwegs sein. Das ist nicht viel, vergleicht man es etwa mit Plänen des Tettnanger Busunternehmens Strauss.

Die Hälfte der Busse im Regionalverkehr des Unternehmens soll ab 2025 elektrisch fahren. Bis 2030 will Strauss komplett auf E-Busse umstellen. Dafür bekommt die Firma eine Förderung vom Bund und vom Landkreis.

Bei den 31 Bussen in Friedrichshafen handle es sich um Verbrenner, nicht um Dieselbusse, betont Schauerte. Das heißt, diese können auch mit alternativen Bio-Kraftstoffen aus Pflanzenölen fahren. Damit sei eine CO₂-Einsparung von 96 Prozent möglich. Bedeutet: deutlich geringere Kosten als für Elektrobusse und herkömmliche Technologie.

Welche Reichweite haben die Häfler Busse?

Die sieben Elektrobusse können rund 300 Kilometer weit fahren und sollen ausschließlich über Nacht laden, sagt Schauerte. Die Busse bestehen zu großen Teilen aus Carbon und wiegen rund neun Tonnen, herkömmliche Elektrobusse würden zwölf Tonnen wiegen.

Der Vorteil: Ein geringeres Gewicht müsse an jeder Haltestelle beschleunigt werden, was bei einem geringeren Rollwiderstand zusätzlich zum geringeren Energieverbrauch zu weniger Reifenabrieb und damit weniger Feinstaub führe, so Schauerte.

Wie kann die Verkehrwende gelingen?

Auch wenn in Wien das Fahren mit ÖPNV nur 365 Euro im Jahr kostet, habe dies die Menschen nicht in erster Linie dazu bewegt, auf Öffis umzusteigen, sagt der Chef des Häfler Stadtverkehrs Horst Schauerte, der in Wien wohnt. Erst als das Parken deutlich teurer wurde, ließen sich die Menschen darauf ein.

Seit März vergangenen Jahres darf nur, wer in Wien gemeldet ist, an öffentlichen Straßen parken - und zwar nur in seinem Bezirk, für 175 Euro im Jahr. Seitdem gebe es viele freie Parkplätze in seiner Nachbarschaft, erzählt Schauerte. Diese seien früher von Pendlern aus dem Wiener Umland belegt gewesen.

Weitere Infos zum neuen Stadtverkehr in Friedrichshafen gibt es online auf sv-fn.de/2024.