Starke Zusammenarbeit gegen Kriminalität: 200 Großplakate im ganzen Bodenseekreis informieren ab sofort über die Gefahren von Telefonbetrug. Dahinter steckt nicht nur die Polizei, sondern auch die Firma Ströer, der Verein Kommunale Kriminalprävention Bodenseekreis, der Kreisseniorenrat, die Volksbank Bodensee-Oberschwaben und die „Schwäbische Zeitung“.

Das Ziel der Partner: Möglichst viel Aufmerksamkeit für das Thema gewinnen ‐ um so eine Menge Menschen vor den fatalen Folgen zu schützen.

Für die Betroffenen bricht in kurzer Zeit eine Welt zusammen. Da verfällt man in einen Panikmodus und kann gar nicht mehr normal nachdenken. Polizeipräsident Uwe Stürmer

„Das Thema brennt uns unter den Nägeln“, sagt Uwe Stürmer, Polizeipräsident beim Präsidium in Ravensburg. Allein in diesem Jahr habe der sogenannte Callcenter-Betrug im Gebiet des Präsidiums ‐ den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee ‐ einen Schaden in Höhe von einer halben Million Euro verursacht.

Von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben bis hin zum „Enkeltrick“ ‐ die perfiden Maschen der Kriminellen kennen laut Stürmer viele Facetten. Besonders dreist findet der Polizeipräsident die Schockanrufe. „Für die Betroffenen bricht in kurzer Zeit eine Welt zusammen. Da verfällt man in einen Panikmodus und kann gar nicht mehr normal nachdenken“, so Uwe Stürmer.

Polizei kommt kaum an Drahtzieher heran

Das Problem: Die Hintermänner solcher Verbrechen seien für die Polizei kaum zu fassen. Es gelinge immer wieder einen „Läufer“ ‐ also eine Person, die das ergaunerte Geld bei den Opfern abholt ‐ zu fassen. „Aber die Drahtzieher sitzen in der Türkei, in Polen oder sonstwo im Ausland“, berichtet Stürmer.

Empfohlene Artikel Unbekannter auf Bohrinsel Die große Liebe vorgetäuscht ‐ Frau wird Opfer eines Internetbetrugs q Friedrichshafen

Selbst wenn es gelinge, eines der „Callcenter“ hochzunehmen, gebe es noch genügend andere ‐ und neue würden laufend „wie Pilze aus dem Boden sprießen“, sagt der Polizeipräsident.

Deshalb sei die Prävention bei dem Thema so wichtig, fügt Florian Suckel vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums an. „Wir müssen möglichst die ganze Bevölkerung erreichen“, sagt er. Es helfe zum Beispiel auch, wenn Kinder und Enkel mit ihren Eltern und Großeltern über Telefon-Betrügereien sprechen würden.

Volksbank schult ihre Mitarbeiter

Die Aktion, bei der 200 Großplakate im ganzen Bodenseekreis aufgestellt werden, sei deshalb ideal. Dass dies eine Wirkung entfaltet, hat sich laut Suckel bei einer ähnlichen Aktion im Kreis Ravensburg gezeigt. Nachdem die Plakate dort hingen, sei die Zahl der Interessenten für die kostenlosen Vorträge, die die Polizei zu dem Thema anbietet, sprunghaft angestiegen, berichtet er.

„Wir haben uns gern dem Thema angeschlossen“, sagt Evelyn Lerche, Regionalleiterin Südwest bei Ströer, dem Unternehmen, das für die Plakat-Standorte verantwortlich zeichnet. Und auch die Volksbank Bodensee-Oberschwaben unterstütze das Projekt gern, fügt ihr Vorstandsvorsitzender Jürgen Strohmaier an.

In der Bank sei das Thema Prävention inzwischen sehr präsent, da die potenziellen Betrugsopfer oft am Schalter Bargeld abheben wollen. „Wir haben unsere Mitarbeiter mit Kundenkontakt alle geschult“, berichtet er.

Wie die „Schwäbische“ unterstützt

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wird allerdings nicht nur auf Plakate gesetzt. Die „Schwäbische Zeitung“ unterstützt die Aktion als Medienpartner und macht mit informativen Anzeigen in der Tageszeitung auf das Thema und die Angebote der Polizei aufmerksam.

„Wir wollen dabei helfen, unsere Kunden zu schützen“, sagt Andreas Querbach, Geschäftsführer der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen. Denn viele Leserinnen und Leser seien schon älter und gehörten damit tendenziell eher zur Zielgruppe der Kriminellen.