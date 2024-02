Bevor die Stadt im September 2020 die ZF-Arena aufgrund latenter Einsturzgefahr gesperrt hat, waren die Volleyballprofis des VfB die Hauptnutzer der Arena.

Dass der Gemeinderat sich nun einstimmig dafür ausgesprochen hat, die ZF-Arena abzureißen und durch einen auf Schul- und Vereinssport zugeschnittenen Neubau zu ersetzen, ist gut begründet und nachvollziehbar. Dass sich keine einzige Fraktion in irgendeiner Form zum Thema Profivolleyball zu Wort gemeldet hat, ist vor diesem Hintergrund aber mindestens merkwürdig.

Merkwürdige Idee

Merkwürdig könnte man auch die Idee der CDU-Fraktion für die Flüchtlingsunterbringung nennen, die im Gemeinderat am Montag abgelehnt wurde: Statt neue Unterkünfte zu bauen, solle die Stadt lieber Wohnungen auf dem Immo-Markt kaufen, um die Menschen unterzubringen.

Dass eben dieser Markt derzeit weder für großes Angebot noch für günstige Preise bekannt ist, blendete man wohl einfach mal aus.

Viel Widersprüchlichkeit

Aber so richtig an ihre Idee zu glauben, schien die Fraktion ohnehin nicht. Denn ihre komplett ablehnende Haltung neuen Unterkünften gegenüber begründete die CDU zugleich damit, ein Zeichen Richtung Bund setzen zu wollen, dass es wie bisher nicht weitergehen könne. Nur: Würde die Immo-Idee aufgehen, würde sich ja auch dieses „Zeichen“ in Luft auflösen. Als weiteres Argument brachten die Christdemokraten übrigens vor, dass es angesichts der aktuellen Flüchtlingszahlen ohnehin keinen akuten Handlungsbedarf gebe. Bei so viel Widersprüchlichkeit kann einem schon mal schwindelig werden.

Gradlinige Ettenkircher

Gradliniger geht’s in Ettenkirch zu. Flüchtlingsheime? Nö. Gewerbefläche? Nope. Wohngebiet. Na gut, aber bloß nicht so groß. Dank einer mehr als ordentlichen Vertretung der kleinen Ortschaft im großen Gemeinderat und vieler guter Drähte geht diese Blockaderechnung immer wieder auf. Solidarisch ist das allerdings nicht. Die Spießgesellen sind gespannt, wann die Feuerwehr ihre Geräte auf der Fläche in Waltenweiler unterbringen wird.

Scheeee war’s

Gar nicht konfliktuös war der Auftritt des Seehasen-Fanfarenzugs beim Rathaussturm am Gumpigen. Was banal klingt, hat eine Vorgeschichte: Die Roten waren sich lange Zeit nicht grün mit den Blauen, also den Jungs vom Fanfarenzug Graf Zeppelin.

Die gehören zum Verein zur Pflege des Volkstums, dessen Narrenzunft den Rathaussturm organisiert. Was zur Folge hatte, dass die Roten bislang nicht dabei waren. Bis Donnerstag. Und was soll man sagen? Gut war’s. Scheeee war’s. Und beide Züge sind halt schon einfach ziemlich gut.

Ein andermal

Die Narren kamen ins Rathaus rein, dem OB blieb am Gumpigen die Tür zum mutmaßlichen Lieblingstermin verschlossen: Umtrunk in der SZ-Redaktion. Warum? Auch banal: Vor lauter närrischem Hully Gully haben wir die Klingel überhört. Sorry, Herr Brand. Holen wir gern ein andermal nach.