Es gibt keine gastronomische Faustregel, nach der jener Wirt auch das beste Essen serviert, welcher sich der besten Lage rühmen darf. Denn der Umstand, dass an besonders schönen Plätzen die Leute sowieso scharenweise kommen, führt nicht selten zu kulinarischen Konzepten, die eher auf eine gute Gewinnmarge statt auf wirklich gutes Essen abzielen.

Mediterranes Lebensgefühl direkt am See

Den Logenplatz direkt am Yachthafen von Immenstaad nimmt das Restaurant „Am Häfele“ ein. An einem schönen Sommertag sind alle Plätze in Sichtweite des Wassers bereits um 11 Uhr vormittags belegt. Unter die Stimmen der vielen Menschen mischt sich das Plätschern des Bodensees. Einrichtung und Ambiente sind von mediterranem Lebensgefühl inspiriert. Voller Licht präsentiert sich auch das gepflegte Innere der Gastronomie. Trotz des Trubels ist der Kellner stets präsent und freundlich — und auch die Speisen werden in hohem Tempo aus der Küche geschickt. Die Karte wirbt mit regionalen Gerichten und „internationalen Bestsellern“. Konkret dreht sich das Angebot um Schwäbisches mit mediterranen Auflockerungen — wie etwa Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Basilikum. Die gerösteten Brotscheiben erfreuen sich eines tomatigen Belags — ein schöner Einstieg.

Schwieriger wird es mit der Tomatensuppe, die zwar einen hübschen Klacks Mascarpone mitbringt, aber auch eine künstlich schmeckende Würze. Was dafür fehlt, sind die auf der Karte in Aussicht gestellten Croutons. Schön frisch und mit üppigem Gemüse kommt der Salat an den Tisch, dessen cremiges Dressing angenehm natürlich schmeckt. Karamellisierte Taler vom Ziegenfrischkäse sind eine gute Idee, um der gesunden Angelegenheit ein wenig Substanz zu verleihen.

Zwiebelrostbraten mit glibberiger Soße

Der Hauptgang, ein Zwiebelrostbraten mit Spätzle, hat Licht und Schatten, was die Qualität betrifft: Während das Fleisch mit dem bestellten rosa Garpunkt überzeugt und von solider Qualität ist, hat die puddingartige Soße doch deutliche Schwächen. Sie geliert auf eine unschöne Weise, wie es eine lang eingekochte Bratensoße nicht tun würde. Davon abgesehen hat die Küche mit einem Schuss Alkohol — vermutlich Weinbrand — versucht, die Schwächen der Tunke abzufedern. In diesem Fall hätte das Gericht profitiert, wenn man die Soße einfach weggelassen hätte. Die kernig–gelblichen Spätzle müssen sich aber nicht verstecken, ebensowenig die frittierten Zwiebeln, die geschmälzte kaum vermissen lassen.

Als einzig „hausgemachtes“ Dessert steht das Tiramisu auf der Karte. Mit Kaffee getränkte Löffelbiskuits ruhen unter einer sahnigen Creme, bestäubt von Kakaopulver. Ein guter Abschluss, wenn auch einmal mehr deutlich wird, dass die Gastgeber mit ihren kulinarischen Möglichkeiten hinter der märchenhaften Aussicht zurückbleiben.

Restaurant am Häfele

Bachstr. 17

88090 Immenstaad

Tel. 07545—936912

www.restaurantamhaefele.com

geöffnet Mittwoch bis Montag ab 11 Uhr, nachmittags Vesperkarte, Dienstag Ruhetag. Hauptgerichte 13,90 bis 27,90 Euro.