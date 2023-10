Als CDU-Bundestagsabgeordneter pendelt Volker Mayer-Lay zwischen Berlin und dem Bodenseekreis. Das gilt auch für sein Mandat: Hier die bundesweiten Belange, dort die Interessen des Bodenseekreises. Im großen Interview spricht er über die Chancen der Industrie auf dem Weg in die E-Mobilität oder die Zukunft der Landwirtschaft. Aber auch über die B31 und die Zukunft von Biber und Kormoran am See.

Ist man als MdB nicht weit am vom Schuss, um das Leben der Menschen im Bodenseekreis zum Positiven zu verändern? Noch dazu, wenn man in der Opposition ist?

Ich bin grob überschlagen drei Fünftel des Jahres bei den Menschen am See. Alle zwei Wochen ist eine Sitzungswoche. Dazwischen gehe ich in den Wahlkampf. Ich mache mir nicht ein schönes Leben in der Hauptstadt, sondern komme an den See und habe auch viele Terminanfragen ‐ von Bürgern, Unternehmen Kommunalpolitikern, Institutionen. Ich bin bei der Bürgerschaft am See schon am Puls.

Die Oppositionspolitik macht es freilich schwerer, Dinge umzusetzen. Aber es gibt auch große Projekte mit Lokalbezug, bei denen es wichtig ist, parteiübergreifend zusammenzuarbeiten ‐ wie die B31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad. Da zieht ein Bündnis von mehreren Parteien aus der Kommunalpolitik über die Landespolitik bis hin zur Bundespolitik zum großen Teil am gleichen Strang. Manchmal gilt es, auch als Region Gemeinschaft zu präsentieren.

Stichwort B31: Wird die Vierspurigkeit wirklich kommen?

Ich glaube, ja. So steht es im Bundesverkehrswegeplan. Der hat Gesetzescharakter. Es ist festgeschrieben, dass das so zu kommen hat. Auch die Bürgermeister der Gemeinden haben sich für die Vierspurigkeit ausgesprochen. Wenngleich dort eine Variante mit einem verminderten Querschnitt bevorzugt wird ‐ nicht 28 Meter, die der Regelfall sind, sondern 24 Metern. Das könnte man durch den Verzicht auf Seitenstreifen erreichen. Zumindest etappenweise scheint das möglich zu sein.

Sorgen mache ich mir aber wegen der Grünen, die auch den Landesverkehrsminister stellen. Dort wird keine Gelegenheit ausgelassen, Dreispurigkeit ins Spiel zu bringen. Was das bedeuten würde, sehen wir auf den Streckenabschnitten von Stockach bis Überlingen: Dreispurigkeit ist sehr gefahrenträchtig und nicht geeignet, eine wesentliche Verbesserung zu bringen.

Ex-Landrat Wölfle ist wegen der Veruntreuung von Steuermitteln angezeigt worden ‐ wegen der Anmietung des Gasthauses Adler in Sipplingen als Flüchtlingsunterkunft und die dadurch entstandenen Kosten. Wurden da Fehler gemacht, die man hätte vermeiden können?

Damals war ich noch nicht Kreisrat. Es war die Zeit der ersten Flüchtlingswelle. Der Druck auf die Kommunen und insbesondere auf den Landkreis waren enorm hoch. Damals war man händeringend auf der Suche nach Unterkünften. Da hat man natürlich erst mal genommen, was man kriegen konnte. Dass man im Nachgang feststellt, dass da noch viel Investitionsbedarf besteht und man die Unterkunft nicht gleich hätte beziehen können, ist bedauerlich. Fraglich ist aber: Kann man das in dieser Drucksituation jemandem vorwerfen? Wenn einzelne Politiker für Entscheidungen, an denen auch Gremien beteiligt waren, strafrechtlich herangezogen werden, wird sich für solche Ämter in Zukunft niemand mehr zur Verfügung stellen. Den Druck, den wir alle auszuhalten haben ‐ von der Öffentlichkeit, von der Bürgerschaft ‐ ist auch so schon enorm groß.

Der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher (FDP) fordert ein Biber-Management und ein Kormoran-Management. Beim Blick auf den Wolf sieht er schon Landwirte, die ihren Job an den Nagel hängen, weil der Wolf ihr Weidevieh reißt. Sehen Sie das auch so?

Ich gehe da komplett mit. Akuter als der Wolf sind in unser Region aber Biber und Kormoran. Problematisch ist der Biber, wo wir ehemalige Feuchtwiesen haben, etwa im Salemer Tal oder im Raum Tettnang. Die Landwirte haben dieses Land durch Entwässerungsgräben urbar gemacht. Jetzt verstopft der Biber diese Kanäle und Gräben und es gibt Überschwemmungen. Die Landwirte sind aber nicht berechtigt, die Biber-Dämme wieder wegzuräumen, weil sie sich dann gegen das Bundesnaturschutzgesetz richten und sich strafbar machen würden. Das hatten wir noch nie, dass Natur- oder Artenschutz gegen einen Berufsstand ausgespielt wird. Klar, dass in der Landwirtschaft eine gewisse Hilflosigkeit entsteht. Auch beim Kormoran erfährt der Naturschutz gegenüber dem Menschen immer mehr Gewicht. Selbstverständlich müssen wir der Natur einiges zurückgeben, wo das geht. Aber wenn ganze Berufsstände und Existenzen aufs Spiel gesetzt werden, ist das eine Schieflage. Wir müssen schneller reagieren wenn geschützte Tierarten sich rasch wieder vermehren. Den Biber haben wir inzwischen massenhaft. Die Umweltschäden, die dadurch entstehen, werden nicht in Betracht gezogen. Der Biber fällt die großen Weidenbestände entlang von Flussläufen. Er nimmt so wieder anderen Tierarten die Lebensräume weg und verändert die Landschaft rapide.

Und zum Kormoran: Ich habe mit dem badischen und dem württembergischen Fischereiverband die Kormoran-Brutgebiete in Seefelden und Fischbach angeschaut. Über uns flogen riesige Kormoranschwärme hinweg. Die Bäume, in denen sie nisten, sind durch die Verkotung teilweise laubfrei, Die Gehölze sind tot. Auch hier werden andere Arten geschädigt. Artenschutz bedeutet doch auch, Tierarten zu schützen, die man nicht sieht ‐ in diesem Fall den Fisch. Wenn einzelne Fischarten wie das Felchen vom Aussterben bedroht sind, müssen wir nachsteuern. Die Population des Kormorans hat einen übermäßigen Stand erreicht. Mit dem Bejagen des Kormorans wäre überhaupt nichts mehr zu erreichen. Man braucht ein Brutmanagement ‐ durch die Beölung der Eier die Bestrahlung der Brutgebiete mit Licht: Die Kormorane fliegen auf und die Eier kühlen aus. Die Situation ist aber schwierig: Greift man damit zu stark in ein Naturschutzgebiet ein, so dass wieder andere Arten zu Schaden kommen? Es besteht aber Handlungsbedarf.

In Baden-Württemberg gibt es nur zwei unterirdische Gasspeicher, einen davon in Fronhofen. Und den will der Betreiber jetzt stilllegen. Was halten Sie von diesem Schritt?

Dass wir gerade in dieser Situation Gasspeicher brauchen, ist gar keine Frage. Grundsätzlich wäre es mit lieber, wenn sämtliche Gasspeicher, die wir zur Verfügung haben, auch weiter betrieben würden. In Zukunft wird auch Gas nicht mehr diese Rolle spielen. Aber im Moment brauchen wir es. Das Flüssiggas aus den USA mit seinem verheerenden ökologischen Fußabdruck hierher zu schaffen, kann es auf Dauer nicht sein. Wir sollten alle Energieformen behalten, solange wir in einer so unsicheren Phase leben.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Häfler Technologiekonzerne bei der E-Mobilität vorne mitmischen? Und wird es nicht auch dann einen Arbeitsplatzabbau geben?

Ich glaube dass das gelingt. Unserer Firmen im Bodenseekreis sind hochprofessionell aufgestellte Global Player. Sie haben die Zeichen der Zeit relativ frühzeitig erkannt. ZF wird selbstverständlich vorne mit dabei sein ‐ weil ZF Weltmarktführer ist, perfekte Produkte herstellt und sehr breit aufgestellt ist. Aber das kann mit einem Arbeitsplatzabbau verbunden sein. Alles was mit Elektromobilität zu tun hat, ist mit weniger Teilen ausgestattet. Es wird entsprechend weniger Personal benötigt. Außerdem ist die Konkurrenzsituation eine ganz andere als bei den Verbrennermotoren. Die asiatischen Länder, vorne dran China, sind schon sehr weit. Auch die USA, mit Tesla.

Das Aus für den Verbrenner halte ich für fatal. Ich hätte gern gesehen, dass wir hier unsere absolute Marktführerschaft in der Welt nicht aus der Hand gegeben hätten. Ich bin gespannt, ob das letzte Wort bei den synthetischen Kraftstoffen wirklich schon gesprochen ist. Wir merken ja aktuell, das sich Strom nicht als unendlich erweist. Im Bodenseekreis setzt Rolls Royce Power-Systems stark auf Wasserstoff.

Aber Wasserstoff bleibt doch der teure „Champagner“ unter den Energieformen...

Die Regierung ‐ leider auch die vorangegangene große Koalition von CDU und SPD ‐ hätte mal die große Chance gehabt, vorn mitzuspielen. Wir hätten dafür aber früher die Infrastruktur aufbauen müssen. Noch ist der Wirkungsgrad viel zu niedrig. Wasserstoff herzustellen, ist sehr aufwändig. Aber wenn wir in absehbarer Zeit einen Überschuss an grünem Strom erzeugen wollen, ist Wasserstoff das Speichermedium schlechthin, um den überflüssigen Strom durch Elektrolyse umzuwandeln.

Die USA haben genau in solche Technologien Milliarden gepumpt. Mir blutet das Herz, dann andere Länder einen Riesenschritt machen in einer Sache, zu der wir das Potenzial gehabt hätten ‐ oder immer noch haben. Mir fehlt da die Unterstützung der Bundesregierung. Sie setzt auf Sonnen- und Windkraft, anstatt in die Breite zu gehen.

Zum Klimawandel: Die Parteien sind fast durch die Bank weg überzeugt, dass der technische Fortschritt uns davor rettet, bei unseren Lebensgewohnheiten den Gürtel enger zu schnallen. Machen wir uns damit etwas vor?

Der Ansatz ist richtig. Deutschland hätte eigentlich gute Chancen, neue Technologien zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Von neuen Technologien und Produkten wird gern immer gesprochen. Aber das wird am Schuss nicht umgesetzt. Mir wäre es lieber, wir wären der Lokführer gewesen, als jetzt noch auf den Zug aufzuspringen, der schon mit gewisser Geschwindigkeit dahinrollt. Wir schaffen neue Vorschriften, anstatt Bürokratieabbau zu erreichen. Energie ist bei uns so teuer wie sonst nirgends auf der Welt. So schaffen wir es nicht.

Muss die CDU eine rechtere Politik machen, um AfD-Wähler zurückzugewinnen, oder wählen die sowieso das Original?

Mich ärgert die Diskussion darüber. Die CDU tut gut daran, auf sich selbst zu schauen. Wir haben viel zu lange den Fehler gemacht, uns an anderen Parteien, an kurzfristigen Stimmungen zu orientieren ‐ anstatt unsere konservativ-christliche, wirtschaftsfreundliche volksnahe Politik zu machen, für die die CDU über Jahrzehnte gewählt wurde. Man hat erst zu den Grünen geschielt. Das war dieser Hype um Fridays for Future. Man hat gemeint, wir müssten grüner werden. Jetzt ist es der Hype um die AfD. Jetzt sollen wir rechter werden. Nein, wir müssen vernünftig sein, so wie wir es bisher auch gewesen sind. Nicht Panikmachern hinterherrennen, sondern gute Lösungsansätze machen. Die Probleme erkennen, die da sind, aber nicht noch zusätzliche Ängste schüren.

Welchen Weg würden Sie in der Asylpolitik gehen?

Die Flüchtlinge die kommen, sind keine heterogene Gruppe aus Alten, Kindern, Familien. Den Weg nah Europa schaffen die starken jungen Männer. Die anderen bleiben auf der Strecke. Es kann nicht sein, dass die wirklich Bedürftigen diesen langen beschwerlichen Weg in einer Hoffnung auf sich nehmen die vielleicht gar nicht begründet ist.

Sie setzen ihr Leben aufs Spiel ‐ in den Wüsten Afrikas und auf dem Mittelmeer. Man muss das in Frage stellen: Müsse wir es nicht schaffen, diese gefährlichen Übertritt übers Mittelmeer zu verhindern? Wir müssen Fliehende an den Grenzen Europas stoppen und hinschauen, wem man helfen muss und wem nicht. Diesen anderen müssen wir sagen: Ihr dürft nicht kommen. Das wäre sinnvoller, als sämtliche Geflüchtete schon mal im Land zu haben und dann ein aufwändiges Asylverfahren anzustrengen. Dann sind die Leute drei bis vier Jahre lang da. Und dann erst wird rechtskräftig entschieden, wer wieder gehen muss. Wie soll man diese Leute wieder zurückkriegen? Zum Teil sind sie auch schon integriert und werden wieder ausgewiesen. Manche können gar nicht abgeschoben werden, weil die Herkunftsländer sie nicht mehr zurücknehmen. Es geht hier nicht um rechte Politik, sondern um vernünftige Politik.

Das Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“ wurde abgewendet und stattdessen ein Kompromiss erzielt. Man hat aber nicht den Eindruck, dass die Bauern nicht wirklich hinter diesem Kompromiss stehen. Wird er scheitern?

Mein Eindruck ist auch, dass die Basis nicht dahinter steht. Die Vertreter vom badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und vom Bauernverband haben sich damals genötigt gefühlt, einen schmerzhaften Kompromiss einzugehen, um Schlimmeres zu verhindern. Glücklich sind sie damit nach wie vor nicht. Die Landwirtschaft war in den letzten Jahren unter Dauerbeschuss durch zu viele Regeln. Diese Zwangsjacke wurde immer enger und ein Ende ist nicht absehbar. Die Initiative „Rettet die Bienen“ hat nach der Landesebene dasselbe Spielchen nochmal auf Bundesebene gemacht.

Und jetzt geht es auf europäischer Ebene los. Es werden immer neue Angriffspunkte gesucht. Die Landwirte haben langsam den Eindruck, dass ihr Berufsstand nicht mehr erwünscht sei, dass man ihn abschaffen wolle. Dabei wäre es wichtig, unsere Landwirtschaft zu stärken. Wir wollen raus aus internationalen Abhängigkeiten, damit wir einen Selbstversorgungsgrad im jetzt bestehenden Maß erhalten können. Jetzt zu sagen: Ihr dürft dort nicht mehr spritzen, und hier habt ihr höhere Auflagen ‐ damit können die Landwirte in einer globalisierten Welt nicht mit anderen Ländern konkurrieren, die viel geringere Standards haben.

Stichwort Verkehrswende: Wie kann der Radverkehr attraktiver gemacht werden?

Wir brauchen in der Region die Fahrradschnellwege. Sie sind für den Radverkehr eines der wichtigsten Projekte. Man soll als Pendler auch auf dem Rad zum Beispiel von Friedrichshafen nach Ravensburg sicher und in einer zu bewältigenden Zeit fahren können. Es ist wichtig, dass wir die Hauptstrecken der Radschnellwege hinkriegen. Das ist eine kommunale Aufgabe. Die Gemeinden müssen schauen, wo es auf ihren Gebieten noch Problempunkte gibt, die entschärft werden müssen. Aber da wird viel gemacht. Die Kommunen sind nicht untätig. Fahrradfahren ist immer dann die beste Alternative zum Autofahren, wenn die Konkurrenzsituation zu Autos und Fußgängern so gering wie möglich gehalten wird.

Sie stehen zum Flughafen Friedrichshafen. Ist sein Nutzen für die Wirtschaft wirklich größer als die Kosten und Lasten für die Steuerzahler?

Absolut. Die Bodenseeregion befindet sich im Verkehrsschatten. Die Bodenseegürtelbahn ist in der Planung, wird aber noch viele Jahre dauern, bis die Situation verbessert ist. Bei allem, was über Stuttgart hinausgeht, muss man mit der Bahn schon fast einen Tag einplanen, bis man dahin kommt. Beim Auto sind wir eine der wenigen Regionen ohne direkten Autobahnanschluss. Deshalb ist der Flughafen so wichtig für unsere Wirtschaftsregion. Wir sind ein wenig in der Diaspora am Ende des Landes ‐ vorne zusätzlich abgeschnitten durch den See. Dass wir trotzdem noch eine so starke Wirtschaft haben, hat auch mit dem Flughafen zu tun. Er ist wichtig für die Erreichbarkeit unserer Global Player. Und es geht auch um die zweite und dritte Wertschöpfung: Durch den Flughafen fließen viele Millionen in die Region. Ich will an diesem Flughafen noch die Klimaneutralität erleben. Und ich glaube, dass das nicht mehr allzu lang dauern wird. Das Flugzeug wird in Zukunft ein noch wichtigeres Verkehrsmittel werden. Wenn wir in der Region schon die Infrastruktur dazu haben und wir sie in dieser Transformationszeit aus der Hand geben würden ‐ dafür würde uns die nächste Generation nachträglich in die Mangel nehmen.

Wie stehen Sie zum Industriestrompreis?

Es kann nicht sein dass wir in die Großindustrie Subventionen buttern und der Mittelstand, der die Last dieses Landes zu einem großen Teil trägt, wieder das Nachsehen hart. Die Verringerung des Angebots hat den Strom teuer gemacht ‐ weil diese Regierung ohne Not die Atomkraftwerke abgeschaltet hat. Es gäbe einfache andere Methoden als einen Industriepreis: Man könnte eine Zeitlang die Netzentgelte aussetzen, oder die Steuern auf Strom. Davon würde auch der Normalverbraucher profitieren ‐ anstatt Ausnahmeregelungen zu machen, die wieder mit Bürokratie verbunden sind.