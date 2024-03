Das Faktum war gar nicht so überraschend, wohl aber der Termin: Schon Ende Oktober verlässt Andreas Brand nach dann fünfzehneinhalb Jahren das Häfler Rathaus. Damit hat er die Parteien und Gruppierungen kalt erwischt. Sie müssen sich jetzt - obwohl grade ziemlich mit dem so langsam richtig beginnenden Kommunalwahlkampf beschäftigt - aktiv auf die Suche nach einem passenden Bewerber machen. Oder einer Bewerberin. Noch steht der Wahltermin nicht fest, aber trödeln wäre jetzt die falsche Taktik. Es heißt, dass einige WhatsApp-Accounts zu Beginn der Woche schon heißgelaufen sein sollen.

Gut möglich, dass am Ende jede Fraktion einen eigenen Bewerber hoffnungsvoll ins Rennen schickt, die größeren zumindest. Ob das taktisch besonders schlau ist, das sei mal dahingestellt. Denn nach der Wahlrechtsänderung im vergangenen Jahr gibt es im zweiten Wahlgang jetzt eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten im ersten Wahlgang. Wenn es irgendwie ungeschickt läuft, kicken sich so bestimmte Lager selbst aus dem Rennen. Könnte durchaus dazu führen, dass sich einige Fraktionen auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag einigen.

Auch der Sicht von Andreas Brand macht der Termin Ende Oktober übrigens schon irgendwie Sinn. Hätte er nämlich durchgezogen bis Ende Mai 2025, den Rückzug aber schon jetzt verkündet, dann hätte er riskiert, als „lame duck“ wahrgenommen zu werden, als „lahme Ente“, der die politische Durchschlagskraft fehlt. Und hätte er weiterhin geschwiegen, dann hätten ihm die Häfler spätestens ab Frühsommer Woche für Woche ein Loch in den Bauch gefragt.

Den beiden ZF-Vorständen Holger Klein und Michael Frick haben die Journalisten bei der ZF-Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstagvormittag eher kein Loch in den Bauch gefragt. Was sicherlich an der ungewöhnlichen Kürze der Fragezeit lag, aber an auch der vehementen Unverbindlichkeit so mancher Antwort. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns hätten sich bestimmt ein paar klarere Ansagen zur künftigen Stellenzahl im Konzern gewünscht - und was das dann für Folgen für ihren eigenen Job haben könnte. Der Wunsch wurde nicht erhört. Die Diskussion zu dem Thema wird so sicher nicht beendet.

Vor Corona war die IBO Opening Night der zweitwichtigste Treff für alle, die im Hafen wichtig sind oder es zumindest sein wollen - nach dem Jahresempfang im Graf-Zeppelin-Haus, selbstverständlich. „Click and Collect“, äh, nein, es hieß „Celebrate & Connect“, am Dienstagabend hatte auf alle Fälle das Zeug, daran nahtlos anzuknüpfen (auch wenn den Spießgesellen der offizielle Teil ein Stündchen zu lang war). Gibt es also eine Wiederholung? Wir haben vergessen zu fragen, gehen aber fest davon aus. Wäre auch deswegen gut, weil dann der IBO, unserer Lieblingsmesse, noch ein langes Leben beschert wäre.