Die Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga geht in den Endspurt. Nur noch zwei Begegnungen stehen für den VfB Friedrichshafen vor dem Start der Play-offs an. Vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) in der ausverkauften Spacetech-Arena gegen den TSV Haching-München stehen die Häfler auf Rang vier und können von dort auch nicht mehr vertrieben werden.

Das Ziel des VfB ist aber mindestens Platz drei. Dafür stehen die Chancen gut - denn das Restprogramm spricht für Friedrichshafen.

Theoretisch könnte Berlin Platz eins noch verlieren

Die Ausgangslage: Die Häfler wollen mindestens Dritter werden, um dem amtierenden Meister und Seriensieger Berlin Recycling Volleys in einem möglichen Play-off-Halbfinale aus dem Weg zu gehen. Die Berliner stehen nach 20 Saisonspielen mit 53 Punkten auf Platz eins, es folgen die Helios Grizzlys Giesen (50), die SVG Lüneburg (49) und der VfB Friedrichshafen (48).

Theoretisch könnte Giesen noch an Berlin vorbeiziehen und die Hauptrunde als Sieger abschließen. Doch daran glauben die wenigsten - auch wenn die BR Volleys mit Lüneburg und den SWD Powervolleys Düren (Fünfter, 38 Punkte) noch zwei Gegner aus der oberen Tabellenhälfte haben.

Die wichtigste Sache ist aber, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. VfB-Trainer Mark Lebedew

Giesen spielt am Samstag zu Hause gegen den Aufsteiger Karlsruhe und wird dort aller Voraussicht nach gewinnen. Lüneburg hat das härteste Restprogramm. Neben dem Gastspiel in Berlin am Samstag (20 Uhr/Dyn) kommt es zwei Wochen später zum entscheidenden Duell um die Endplatzierung nach der Hauptrunde. Denn am Freitag, 8. März (20 Uhr/Dyn), spielen Giesen und Lüneburg gegeneinander. „Das wird zwangsläufig noch zu Verschiebungen führen, wir schauen uns das ganz genau an“, wird Friedrichshafens Trainer Mark Lebedew in einer Mitteilung des VfB zitiert. „Die wichtigste Sache ist aber, dass wir unsere Aufgaben erfüllen.“

Gegen den Vorletzten und bei einem Aufsteiger

Das Restprogramm des VfB: Das liest sich eigentlich sehr gut. Nach dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Haching München geht es am Samstag, 9. März (19 Uhr/Dyn), noch zum Aufsteiger ASV Dachau. Sechs Punkte sind da eigentlich fest eingeplant. Doch Vorsicht! Schon beim Hinspiel beim TSV Haching München gaben die Häfler einen Satz nach einer unkonzentrierten Vorstellung ab.

Das Heimspiel gegen den Tabellenneunten Dachau gewann der VfB zwar mit 3:0 - speziell im dritten Satz (29:27) stand der mutige Aufsteiger aber kurz vor einem Satzgewinn. „Die Situation ist nicht ganz so trivial, wie sie vielleicht erscheinen mag“, meint daher auch Lebedew. Groß in die Zukunft und in mögliche Play-off-Partien will der Australier noch nicht schauen. „Unser erstes Ziel bleibt es, Spiele zu gewinnen, egal, wer auf der anderen Seite steht.“

Formstarke Häfler: Die vergangenen fünf Bundesligaspiele hat der VfB gewonnen. Darunter waren sogenannte Pflichtsiege gegen Königs Wusterhausen und Bitterfeld-Wolfen, aber auch wichtige Siege gegen die Verfolger Herrsching und Düren.

Die stressige Woche mit Reisen nach Düren und Bitterfeld-Wolfen hat Kraft gekostet. „Wir haben uns ein bisschen Pause gegönnt und sind erst am Mittwoch so richtig in die Vorbereitung auf das Haching-Spiel eingestiegen“, sagt Lebedew laut VfB-Mitteilung. „Nicht nur körperlich, auch emotional waren das große Brocken. Ich spüre aber, dass wir gut drauf sind im Moment.“

Die volle Halle soll dem Team helfen

Gut zu sehen war für den VfB-Trainer, dass er mit Einwechslungen reagieren kann. So stabilisierte Kapitän Marcus Böhme das Spiel der Häfler in Bitterfeld-Wolfen nach seiner Einwechslung deutlich und war ein Garant für den 3:1-Sieg. Ob Rückkehrer Ben-Simon Bonin gegen Haching München zum ersten Mal für den VfB auf dem Feld stehen darf, steht laut Lebedew noch nicht fest.

Die Fans stehen hinter dem Team. VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt

Egal, wer spielt - die Häfler freuen sich auf ein weiteres ausverkauftes Heimspiel. „Dass wir dieses Mal schon über eine Woche vor dem Spiel ausverkauft waren, freut uns natürlich und es ist auch ein ganz klares Zeichen an die Mannschaft“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. „Die Fans stehen hinter dem Team.“ Gemeinsam soll das Ziel erreicht werden. Und das heißt zunächst: mindestens Platz drei.