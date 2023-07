Jährlich fallen im Bodenseekreis 16.000 bis 18.000 Tonnen Biomüll an. Für das Abfallwirtschaftsamt ist das ein wertvoller Rohstoff, aus dem neben Gas und Wärme auch Biokompost und Flüssigdünger gewonnen werden kann.

Das Problem sind allerdings die mehr als 300 Tonnen Fremdstoffe, wie Plastiktüten, Glas oder anderes Material, die nicht in die braune Tonne gehören. Sie verhindern so die vollständige und vielseitige Verwertung des Biomülls.

„Erstmalig realisieren Abfallwirtschaftsbetriebe aus ganz Deutschland gemeinsam eine Informations– und Aufklärungskampagne, um Plastiktüten und die sogenannten ’kompostierbaren Plastiktüten’ aus der Biotonne zu verbannen“, sagt Uwe Hermanns. „Abfallwirtschaft und Klimaschutz hängen eng zusammen. Umweltschutz beginnt zuhause“, erklärt der Finanzdezernent des Bodenseekreises.

Mikroplastik gelangt in Nahrungskette

„Durch die saubere Sammlung von wertvollem Bioabfall, frei von Störstoffen, kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass der Bioabfall der Kreislaufwirtschaft zugeführt wird und nicht verbrannt werden muss“, erklärt er. Aus Bioabfall wird dann grüne Energie in Form von Strom und Komposterde.

Bei der Verwendung von sogenanntem Bioplastik oder kompostierbaren Abfallbeuteln handeln die Menschen im Glauben an die gute Sache. Stefan Stoeßel

Das größte Problem seien die Plastiktüten, die in Mikroplastik zerfallen. Sie können nicht mehr aus dem Rohkompost getrennt werden und landen so auf den Äckern oder werden ins Grundwasser gespült und gelangen damit unweigerlich in unsere Nahrungskette. „Bei der Verwendung von sogenanntem Bioplastik oder kompostierbaren Abfallbeuteln handeln die Menschen im Glauben an die gute Sache“, weiß Stefan Stoeßel.

„Leider erfolgt der Nachweis der Kompostierbarkeit dieser Beutel unter idealisierten Laborbedingungen, die meist gar nicht mit den realen Bedingungen in den Anlagen der Abfallwirtschaftsbetriebe übereinstimmen“, erklärt der Leiter des Abfallwirtschaftsamtes. Mit der Kampagne „#wirfuerbio“ wolle man das Bewusstsein der Bevölkerung für die Notwendigkeit der korrekten Mülltrennung stärken.

Strom reicht für Tausende Haushalte

Aus den Obst– und Gemüseresten der Haushalte kann also frische Biokomposterde und erneuerbare Energie gewonnen werden. „In der Vergärungsanlage in Amtzell wird jährlich Biogas gewonnen, das im Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt wird“, erläutert Markus Könninger.

„Diese Energie aus Bioabfall reicht aus, um mehr als 2000 Haushalte pro Jahr mit Strom zu versorgen. Mit der erzeugten Wärme werden das Betriebsgebäude und der Fermenter beheizt“, so der Technische Leiter und Prokurist der Hans Schmid GmbH.

Aus dem Gärrest der Vergärungsanlage werden dann Kompost und Flüssigdünger für die Landwirtschaft hergestellt. Neue Pflanzen können somit wachsen und der Kreislauf beginnt wieder von vorn.

ie müssen sich von den Leuten oft einiges anhören und sich beschimpfen lassen. Stefan Stoeßel

„Aber die Verwendung von Kompost hat noch einen weiteren Vorteil“, sagt Uwe Hermanns. „Er hilft, die Verwendung von Torf unnötig zu machen und auf chemische Dünger zu verzichten. Die korrekte Getrenntsammlung von Bioabfällen und der Einsatz von Kompost helfen also, CO2 einzusparen“.

Kontrollen werden verstärkt

Unter dem Motto „Biomüll kann mehr“ geht der Bodenseekreis daher in die Offensive. An Müllfahrzeuge informieren große Aufkleber über die Kampagne um die Menschen auf das Problem aufmerksam zu machen und für eine sauberere Mülltrennung zu sensibilisieren.

Bisher werde immer wieder stichprobenartig Kontrollen der Biotonnen durchgeführt. „Dabei leisten die Fahrer der Müllfahrzeuge schwere Arbeit“, weiß Stefan Stoeßel. „Sie müssen sich von den Leuten oft einiges anhören und sich beschimpfen lassen“, bedauert er.

In Zukunft sollen diese Kontrollen verstärkt werden und bei Auffinden von Fremdstoffen eine „Rote Karte“ angebracht werden. Das bedeutet, die Tonne wird nicht geleert und die Inhaber werden aufgefordert, bis zur nächsten Leerung die Störstoffe auszusortieren oder den Müll über gebührenpflichtige Restmüllsäcke vorzunehmen.

Es gibt auch die Möglichkeit der Anlieferung auf den Entsorgungszentren gegen Gebühr oder der Sonderleerung als Restmüll, die beim Abfallwirtschatsamt zu beantragen ist, ebenfalls gegen Gebühr. Daher also der Appell, sauber zu sortieren. „Das spart Kosten für den eigenen Geldbeutel und für die Entsorgung und Wiederverwertung“, so der Leiter des Abfallwirtschaftsamtes.