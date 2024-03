Warum bei ZF schwierige Zeiten heraufziehen

Das Jahr 2023 lief sehr ordentlich für ZF - doch der Blick nach vorne fällt eher düster aus: „Nach wie vor sind die Perspektiven geprägt von einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld mit Inflation, Auftragsrückgängen und geopolitischen Konflikten“, sagte Vorstandschef Holger Klein am Donnerstag auf der Bilanz-Pressekonferenz des Friedrichshafener Zulieferers.

Im Jahr 2023 habe der Technologiekonzern sämtliche gesetzten Finanzziele erreicht, betonte Klein aber auch. Inmitten einer „sehr volatilen Weltkonjunktur“ steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 6,5 Prozent auf 46,6 (2022: 43,8) Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) betrug 2,4 (2022: 2,0) Milliarden Euro; die bereinigte Ebit-Marge lag bei 5,1 (2022: 4,7) Prozent und damit am oberen Ende des selbst gesteckten Zielkorridors. Unterm Strich war allerdings ein deutlicher Rückgang zu verbuchen: Der Jahresüberschuss von ZF sank von 376 auf nur noch 126 Millionen Euro. Neben einem „einmaligen Steuereffekt“ machte ZF-Finanzvorstand Michael Frick vor allem das „gestiegene Zinsumfeld“ dafür verantwortlich.

Allein 575 Millionen Euro an Zinszahlungen

Durch den hohen Schuldenstand wurden 2023 allein 575 Millionen Euro an Zinszahlungen fällig, 250 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr. Die gute Nachricht dabei: Die Nettoverschuldung des Konzerns ist trotz des herausfordernden Umfelds um 400 Millionen Euro auf unter zehn Milliarden Euro (9,98) reduziert worden. „Wir gehen den Schuldenabbau und die Refinanzierung systematisch und prioritär an“, sagte Frick dazu.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet ZF einen Konzernumsatz von mehr als 45 Milliarden Euro. Das würde einem organischen Wachstum von gut fünf Prozent entsprechen, erläuterte der ZF-Boss. Dass der tatsächliche Umsatz 2024 im Vergleich zu 2023 (46,6 Milliarden Euro) vermutlich sinken wird, liegt an dem Joint Venture mit dem taiwanesischen Elektronikriesen Foxconn.

Dieses Gemeinschaftsunternehmen, die ZF Chassis Modules GmbH, bündelt künftig die Montage von Pkw-Achssystemen und taucht mit seinem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro zum Jahresende 2024 nicht mehr direkt in der Konzernbilanz auf.

„Ein Jahr weitreichender Entscheidungen“

„ZF als global agierender Automobilzulieferer und Foxconn als führender Elektronikhersteller ergänzen sich ausgezeichnet, um gemeinsam neue Kundenkreise zu erschließen und die Präsenz insbesondere in Wachstumsmärkten auszubauen“, begründete Klein den Schritt.

2023 sei insgesamt „ein Jahr weitreichender Entscheidungen“ für ZF gewesen: „Wir haben den Transformationskurs des Unternehmens neu justiert und dabei die Themen Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft in den Fokus genommen“, erläuterte Klein. Als wichtige Entscheidungen des Vorjahres nannte er das Vorbereiten der Zusammenführung der beiden Divisionen Pkw-Fahrwerktechnik und Aktive Sicherheitssysteme zur neuen Division Chassis Solutions, die dann am 1. Januar dieses Jahres erfolgt ist, und die begonnene Ausgliederung der Division Passive Sicherheitstechnik.

„Wir prüfen weiterhin Optionen, wie wir sie in Zukunft weiterentwickeln können - das kann einen vollständigen oder teilweisen Verkauf oder einen Börsengang beinhalten“, sagte der Vorstandschef. Richtungsweisend sei auch der Beschluss gewesen, auf den Bau autonom fahrender Shuttles zu verzichten.

Sechs Milliarden Euro an Kosten sollen eingespart werden

„Die Breite unseres Portfolios erlaubt uns gezielt in ertragsstarke Wachstumsbereiche zu investieren und bei der Elektromobilität - je nach Kundennachfrage - sowohl Produkte für rein elektrische als auch für Hybrid- und konventionelle Antriebe zu liefern“, so Klein weiter.

Das Jahr 2024 soll für den Konzern vom Bodensee „ein Jahr der Umsetzung und weiterer Weichenstellungen für mehr Fokus, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit“ werden, sagte Klein. Dazu gehört ein umfangreiches Sparprogramm, das die jährlichen Kosten bis Ende des Jahres 2025 um sechs Milliarden Euro senken soll.

Um auf die „schwachen Märkte“ reagieren zu können und Mittel für notwendige Investitionen freizumachen, legt der Stiftungskonzern sogenannte Performance-Programme in fünf Kernbereichen auf: Dazu zählt laut ZF ein günstigerer Materialeinkauf, die Steigerung der Produktivität, eine Verbesserung der Forschungs- und Entwicklungskosten sowie der Kostenstruktur in Zentralbereichen und eine genaue Prüfung von Investitionen.

Auch Investitionen in Deutschland - unter Bedingungen

„Mit dieser schlankeren Kostenbasis schaffen wir uns eine Position der Stärke, um die weitere Transformation zur Elektromobilität in der zweiten Hälfte dieser Dekade und darüber hinaus anzugehen“, begründete Klein die - zum Teil sicher auch schmerzhaften - Maßnahmen.

Der Manager bekräftigte zudem das Vorhaben, bis Ende 2026 weltweite Zukunftsinvestitionen in Höhe von fast 18 Milliarden Euro zu tätigen. Davon sollen rund 10,6 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden sowie mehr als sieben Milliarden Euro in Sachanlagen fließen.

Bis zu 30 Prozent davon sollen auch in die deutschen ZF-Standorte investiert werden - wenn eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gelinge, schränkte Klein sogleich ein. „Wir sind bereit, kräftig in Deutschland zu investieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wir hier unsere Kostenbasis verbessern“, stellte er gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ klar.

Gesamtbetriebsrat und IG Metall haben längst Widerstand angekündigt

Die Zahl der ZF-Mitarbeiter lag zum 31. Dezember 2023 weltweit bei fast 169.000. Das sind knapp 3900 mehr als ein Jahr zuvor. Auch in Deutschland arbeiten mit derzeit 54.000 so viele ZFler wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. „Bis Ende 2030 werden es aber vermutlich nicht mehr so viele sein“, machte Klein auch deutlich - wie immer will er sich dabei nicht auf eine Zahl festlegen lassen.

Gesamtbetriebsrat und IG Metall haben längst Widerstand angekündigt und schließen weitere Proteste nicht aus. Die kommenden Jahre dürften also alles andere als gemütlich werden am See.