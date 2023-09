Dem Vorwurf der Vergewaltigung an einer jungen Frau hat sich ein 25-jähriger Mann aus dem Bodenseekreis im Amtsgericht Tettnang stellen müssen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft: Er soll die damals 20-Jährige nach einer Kneipennacht in einem WG-Zimmer im Beisein eines Freundes vergewaltigt haben, während sie hoch alkoholisiert geschlafen habe. Sie selbst sei erst während des Übergriffs aufgewacht. Vor Gericht sagte ein Zeuge aus, der Tatverdächtige sei in der Tatnacht gar nicht in der Wohnung gewesen. Das Gericht war sich sicher: Er lügt. Ein sexueller Kontakt zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten habe stattgefunden. Warum der Tatverdächtige nach knapp neuneinhalb Stunden Verhandlung dennoch freigesprochen wurde.

Es war ein schwerwiegender Vorwurf, der dem jungen Mann in der Anklageschrift von Staatsanwalt Jörg Bogenrieder zur Last gelegt wurde. In einer Nacht im August 2021 habe sich die 20-Jährige gemeinsam mit ihren Freundinnen in einer Friedrichshafener Bar aufgehalten. Dort habe sie einen Bekannten getroffen, der sich in Begleitung des späteren Angeklagten befand. Im Laufe des Abends sollen sich sowohl die Freundinnen der jungen Frau als auch der damals 23-jährige Tatverdächtige verabschiedet haben. Übrig geblieben seien nur die junge Frau und ihr Bekannter.

Opfer wegen körperlichen und psychischen Zustandes in Willensäußerung eingeschränkt

Mit diesem späteren Zeugen sei sie zunächst in eine andere Bar weitergezogen. In den frühen Morgenstunden hätten sie sich ein Taxi gerufen, das sie zu ihrem gemeinsamen Schlafplatz in einer Wohngemeinschaft bringen sollte.

Obwohl weder der Zeuge noch die junge Frau in der WG wohnten, habe der Bekannte an diesem Abend in einem der Zimmer übernachten dürfen. Dort soll sich der Angeklagte bereits aufgehalten haben. Stark alkoholisiert soll die 20-Jährige kurze Zeit später, voll bekleidet, neben dem gemeinsamen Bekannten auf dem Doppelbett eingeschlafen sein.

Diesen Zustand habe der Angeklagte ausgenutzt, sich selbst und die junge Frau entkleidet. Die 20-Jährige soll erst während der Vergewaltigung wachgeworden sein, den Angeklagten über sich wahrgenommen und fortgestoßen haben. Daraufhin habe dieser von seinem Opfer abgelassen.

„Der Angeklagte wird daher beschuldigt, sexuelle Handlungen an der Person vorgenommen zu haben, ohne sich der Zustimmung dieser Person versichert zu haben“, sagte der Staatsanwalt. Er habe außer Acht gelassen, dass sein Opfer wegen des körperlichen und psychischen Zustands seinen Willen nicht uneingeschränkt hätte äußern können. Deshalb sei in diesem Fall von einer Vergewaltigung zu sprechen.

Gegensätzliche Zeugenaussagen

Gänzlich anders schilderet der gemeinsame Freund die Sachlage. Er war als einer von sieben Zeugen geladen. Laut seiner Aussage waren er und die 20-Jährige die Nacht über allein in dem WG-Zimmer gewesen. Der Angeklagte habe sich zu jener Zeit nicht in der Wohnung aufgehalten.

Sie lügen knallhart hier. Staatsanwalt Jörg Bogenrieder

Er selbst habe sich, vollkommen bekleidet, neben ihr ins Bett gelegt. Als er am Morgen aufgewacht sei, soll diese die Wohnung bereits verlassen haben. Ihre Anschuldigung könne der Zeuge nicht nachvollziehen.

Die Frage des Staatsanwalts, ob er und der Angeklagte sich im Vorfeld über den Inhalt ihrer Aussage abgesprochen hätten, verneinte der Zeuge. „Sie lügen knallhart hier“, bezichtigte der Staatsanwalt den Zeugen der Falschaussage. Zu oft habe dieser sich bereits widersprochen oder Zeitangaben verfälscht.

Der Angeklagte selbst äußerte sich nicht. Ganz anders die junge Frau, deren etwa eineinhalbstündige Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Zu spät zur Anzeige gebracht

Problematisch sei, dass sich die 20-Jährige erst einen Monat nach der Tat ihren Eltern und der Polizei offenbart habe, so ein ermittelnder Polizist, der ebenfalls als Zeuge geladen war. Mögliche Spuren auf Haut oder Kleidung seien zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden gewesen.

Während ihrer Vernehmung durch die Polizei sei die junge Frau mehrfach in Tränen ausgebrochen. Ihre Aussage habe er damals als schlüssig empfunden. Weshalb sie die Tat erst einen Monat später angezeigt habe? „Sie hat sich geschämt“, vermutete der Polizist.

Wir haben keinen Zweifel daran, dass Sie sich in der WG befunden haben. Richter Max Märkle

Wann genau die Rückfahrt mit dem Taxi stattgefunden hat, habe er nicht ermitteln können. Die Frage des Verteidigers Markus Lehmann, ob geklärt worden sei, ab wann bei der 20-Jährigen die Erinnerungslücke eingesetzt habe, musste er ebenfalls verneinen.

Auch, ob es zum Zeitpunkt des Erwachens der jungen Frau hell oder dunkel im Zimmer gewesen sei oder wo die ausgezogene Kleidung gelegen habe, konnte der Polizist nicht sagen. Ob es irgendwelche Beweise gebe, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt in der Wohnung gewesen sei, beantwortete der Polizist mit einem „Nein“.

Viele Fragen bleiben offen

Wegen fehlender Beweise endet die Verhandlung mit einem Freispruch für den Angeklagten. Dennoch machte Richter Max Märkle deutlich: „Wir haben keinen Zweifel daran, dass Sie sich in der WG befunden haben.“

Auch die Frage, wie der Beschuldigte in die Wohnung gelangen konnte, beantwortete der Richter: „Der Zeuge hat Ihnen den Schlüssel mitgegeben, und Sie haben ihn dann im Briefkasten hinterlegt.“ Was aber tatsächlich in der Wohnung geschehen sei, da werde es „nebulöser“.

Mehr haben wir nicht. Richter Max Märkle

Richter Märkle folgte der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, dass der Zeuge die Unwahrheit gesagt habe. „Wir gehen davon aus, dass es einen sexuellen Kontakt zwischen ihnen und der Geschädigten gegeben hat, dass das Eindringen passiert ist“, machte er deutlich.

Ungereimtheiten auch in der Aussage der Geschädigten

Wie dieser stattgefunden habe und ob er vielleicht sogar einvernehmlich gewesen sei, das habe während der Verhandlung nicht geklärt werden können. Richter Märkle betonte, dass das Gericht der jungen Frau nichts unterstellen wolle. Aber: „Wir können nicht mit Sicherheit feststellen, dass es diesen Kontakt gegen den Willen der Geschädigten gegeben hat,“ machte er deutlich.

Zwar gebe es Zeuginnen, aber nur vom Hörensagen und dazu die Aussage des gemeinsamen Bekannten sowie Sprachnachrichten. „Mehr haben wir nicht“, sagte Richter Märkle.

In der Aussage der 20-Jährigen gebe es ebenfalls Ungereimtheiten. Wie solle jemand komplett ausgezogen werden, ohne dass er es merkt? Auch bei den Dingen, die sie ihren Freundinnen erzählte, habe es gravierende Abweichungen gegeben. Richter Märkle fasste zusammen: „Sie weiß nicht, was in dieser einen Stunde passiert ist. Wie es dazu kam, was in der Stunde passiert ist, können wir uns nicht erklären.“

Erschwerend hinzu komme die lange Zeitspanne zwischen dem Tat- und dem Verhandlungszeitpunkt. Einige Zeugen konnten die damals stattgefundenen Gespräche nicht mehr oder kaum noch nachvollziehen.