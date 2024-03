Arbeiten am Straßennetz, Sanierungen, Tunnelreinigungen, dazu der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen und der Neubau von Kanälen: Der Friedrichshafener Baustellenkalender 2024 ist gut gefüllt. Das hat auch Folgen für den Verkehr. Ein Überblick.

Wann werden Tunnel gesperrt?

Die Tunnel Riedlepark und Waggershausen müssen auch 2024 wieder turnusgemäß gewartet werden. Deshalb werden sie von Mittwoch, 10. April, bis Freitag, 12. April, und von Mittwoch, 23. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr gesperrt.

„Zusätzlich muss im Riedleparktunnel die Beleuchtung gemäß EU-Richtlinien ausgetauscht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Deshalb muss auch hier der Tunnel an einem Tag zwischen 19 Uhr und 6 Uhr gesperrt werden. Der genaue Termin wurde vom Landratsamt Bodenseekreis noch nicht festgelegt.

Welche Bushaltestellen werden umgebaut?

2024 will die Stadt weitere 21 Haltestellen barrierefrei umgestalten. Im ersten Quartal 2024 sollen die Bushaltestellen beim Bodensee-Center, beim Friedhof in der Hochstraße und am Hohenstaufenplatz barrierefrei umgebaut werden.

Wird bald barrierefrei umgebaut: die Bushaltestelle beim Friedhof. (Foto: Ralf Schäfer )

Es folgen dann im zweiten Quartal die Haltestellen in Jettenhausen, in der Konstantin-Schmäh-Straße, in der Albert-Schweitzer-Straße, in der Gaggstraße und der Charlottenstraße, in der Hochstraße/Sandöschstraße, der Hochstraße/Fallenbrunnen, in Sparbruck und Schnetzenhausen sowie in der Röntgenstraße und in der Heinrich-Heine-Straße. Abschließend soll dann im dritten Quartal 2024 noch die Bushaltestelle an der Messe behindertengerecht umgestaltet werden.

Wann werden Brücken saniert?

Die Teilinstandsetzung der Brücke über die Bahnschienen in der Lindauer Straße ist ab Montag, 18. März, geplant. „Hier wird es jedoch keine großen Einschränkungen für den Verkehr geben“, schreibt die Verwaltung.

Sie dauert voraussichtlich bis Dienstag, 4. Juni. Im dritten und vierten Quartal 2024 werden laut Stadt die Brücke Trautenmühleweg und die Messebrücke saniert.

Wo werden Straßen erneuert?

Noch im ersten Quartal 2024 soll auf die Straße von Fallenbrunnen Mitte bis zum Kreisverkehr der abschließende Straßenbelag aufgebracht werden. Dazu muss das gesamte Teilstück voll gesperrt werden. Im Gewerbegebiet Alt-Allmannsweiler werden im dritten Quartal 2024 noch Restarbeiten an der Straßendecke vorgenommen. Ausstehende Arbeiten sind auch auf der Straße Am Flughafen im zweiten Quartal vorgesehen.

Darüber hinaus soll laut Mitteilung die Gutenbergstraße im zweiten Quartal unter halbseitiger Sperrung saniert werden. Die Straße Pfannenstiel soll ebenfalls im zweiten Quartal umgebaut werden. Darüber hinaus ist eine Belagssanierung am Knoten des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ) mit einer halbseitigen Sperrung für das dritte Quartal geplant.

Die Fahrbahn der Straße An der Steige in Berg soll im oberen Straßenabschnitt verbreitert werden. Diese Arbeiten sind im zweiten Quartal vorgesehen. Dazu muss die Straße voll gesperrt werden.

Was wird für den Radverkehr getan?

Laut Mitteilung will die Stadt das Fahrradfahren in Friedrichshafen „noch attraktiver“ machen. „Deshalb werden die Bauarbeiten am Veloring beim Tunnel Waggershausen fortgeführt. Die Arbeiten werden unter einer Vollsperrung der Werthmannstraße und halbseitiger Sperrung der Waggershauser Straße bis voraussichtlich Ende September 2024 andauern“, heißt es in der Mitteilung.

Der Spatenstich für den nächsten Abschnitt des Velorings fand kürzlich statt. (Foto: Ralf Schäfer )

Im vierten Quartal sind Arbeiten an der Brücke in der Mühlbachsenke geplant. Auch diese Arbeiten stehen in Verbindung mit der Fortführung des Velorings.

Im vierten Quartal wird der Ausbau des Bodensee-Radweges in Fischbach West fortgeführt. Diese Arbeiten machen es notwendig, dass die Meersburger Straße teilweise halbseitig oder voll gesperrt werden muss. Gleichzeitig wird die Ortsdurchfahrt Fischbach umgestaltet.

Welche Kanalarbeiten stehen an?

Das Stadtbauamt plant über das Jahr 2024 den Einbau des Retentionsbodenfilters für das Regenüberlaufbecken auf dem Parkplatz beim Freizeitgelände Manzell. Dazu soll der Parkplatz beim Freizeitgelände für die Lagerung von Baumaterialien gesperrt werden.

Weitere Kanalarbeiten sind beim Karl-Olga-Park, im Pfänderweg und in der Dorfwiesenstraße geplant. Während der Bauarbeiten im Pfänderweg (erstes Quartal) und in der Dorfwiesenstraße (drittes bis viertes Quartal) müssen die Straßen laut Stadt voll gesperrt werden.

Welche weiteren Arbeiten soll es geben?

Darüber hinaus wird das Stadtwerk am See über das Jahr verteilt verschiedene Baumaßnahmen vornehmen, die zum Teil mit halbseitigen Sperrungen oder Vollsperrungen verbunden sind. Und auch vom Regierungspräsidium Tübingen wurden für das Jahr 2024 Arbeiten angekündigt, wie es in der Mitteilung heißt: Bis Donnerstag, 28. März, soll der Radweg auf Höhe des Dornierknotens bei der Lipbachbrücke verbreitert werden. Für die Bauarbeiten wird die Fahrbahn der B 31 in diesem Bereich eingeengt.

Die L207 zwischen Immenstaad und Kluftern wird saniert. (Foto: Florian Peking )

Zwischen Immenstaad und Kluftern ist vorgesehen, dass die L207 im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen saniert wird. Die Arbeiten sollen Mitte März beginnen und dauern etwa fünf Wochen. Dafür ist eine Vollsperrung notwendig. Im zweiten Bauabschnitt soll zusätzlich der Radweg saniert werden.

Wie plant die Stadt Baustellen?

Wie die Verwaltung in der Mitteilung schreibt, wurden die planbaren Bauarbeiten zwischen Regierungspräsidium Tübingen, Stadtwerk am See, Messe Friedrichshafen, Stadtverkehr Friedrichshafen, Polizei und der Stadt Friedrichshafen abgestimmt.

„Nur so können die mit den Bauarbeiten verbundenen Behinderungen auf ein möglichst niedriges Maß reduziert werden. Ganz ohne Behinderungen sind Straßenbauarbeiten aber in den meisten Fällen nicht möglich“, wird Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, zitiert.

Außerdem müssten bei der Planung auch die großen Messen wie die Fakuma im Oktober 2024 berücksichtigt werden, damit zusätzliche Verkehrsbehinderungen durch Baustellen möglichst vermieden werden könnten, heißt es in der Mitteilung. „Im Laufe des Jahres kommen erfahrungsgemäß zahlreiche private Baumaßnahmen hinzu, die im Voraus nicht planbar sind“, scheibt die Stadt.

Diese würden meist kurzfristig von den Baufirmen eingereicht und sorgen unter Umständen für zusätzliche Behinderungen. Sie machen es notwendig, Straßenabschnitte zu verengen oder zeitweise ganz oder teilweise zu sperren. 2023 waren es rund 650 genehmigte Straßensperrungen, halbseitige Sperrungen, Fahrbahneinengungen und Sperrungen von Rad- und Gehwegen.