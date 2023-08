Sternschnuppen–Nächte stehen am Wochenende, 12. und 13. August, bevor, und dieses Jahr sind die Chancen besser, auch am Bodensee den Perseiden–Meteorschauer zu sehen.

Vergangenes Jahr war genau zu dieser Zeit Vollmond und der Himmel zu hell, um wirklich viel zu erkennen, doch jetzt nimmt der Mond ab, und laut Wetterbericht werden die Nächte voraussichtlich auch ziemlich klar und wolkenlos sein.

Wie kommen die Sternschnuppen an den Himmel?

Jedes Jahr im August treffen Erde und der Schweif des Kometen mit dem wohlklingenden Namen 109P/Swift–Tuttle aufeinander. Durch die Sonnennähe lösen sich Staubteilchen vom Kometen und kollidieren mit hoher Geschwindigkeit mit der Atmosphäre der Erde, in der sie schließlich verglühen. Da es so scheint, als kämen die Überreste des Kometen aus dem Sternbild Perseus, werden diese als Perseiden bezeichnet.

Die Perseiden sieht man im Sternbild des Perseus. Dazu schaut man grob in Richtung Nordosten.

Besonders spannend ist dieses Ereignis auch für die Astronomische Vereinigung Bodensee (AVB) in Friedrichshafen. Der Verein besteht bereits seit 1996 und betreibt in Unterraderach eine kleine mobile Sternwarte, mit der die Mitglieder Sterne, Planeten und Galaxien observieren. Der zweite Vorsitzende Michael Denzler weiß, wie Sternengucker den Perseiden–Schauer am besten im Bodenseekreis sehen können.

Woran die Beobachtung scheitern kann

Die Meteore sind zwar die ganze Nacht zu sehen, die ideale Zeit aber ist in der Samstagnacht zwischen 2 und 4 Uhr morgens, sagt Denzler. Am besten klappt die Beobachtung etwas außerhalb der Stadt, denn die Lichtverschmutzung sei auch in Friedrichshafen ein echtes Problem. Zumindest der Mond spiele dieses Jahr mit, da er zum 12. August abnehmend und zum größten Teil dunkel ist. Der Vollmond im vergangenen Jahr überstrahlte die lichtschwächeren Perseiden.

„Doch das Wetter ist der Knackpunkt“, gibt Denzler zu bedenken. Es könne den Beobachtern einen Strich durch die Rechnung machen. Laut Deutschem Wetterdienst soll es Samstagnacht trocken bleiben aber hier und da leicht bewölkt sein. Trotzdem hat es angenehme 17 bis 20 Grad Celsius. Somit steht dem Sternschnuppen–Beobachten keine großen Wetterhindernisse im Weg.

Wie sich die Sternschnuppen betrachten lassen

Als guter Beobachtungspunkt eigne sich vor allem der Wasserhochbehälter in Raderach. Insgesamt bieten sich aber alle dunklen und etwas höher gelegenen Orte an. So beispielsweise auch der Haldenberg in Ailingen, der Höchsten oder der Gehrenberg.

Ist dann ein ruhiges und dunkles Plätzchen gefunden, heißt es nur noch, die richtige Blickrichtung ausfindig zu machen. Das gelingt durch einen Blick nach Nord–Osten mit Sicht auf das Sternbild Perseus, erläutert Denzler. Dieses befinde sich in der Nähe des markanteren Sternbilds Kassiopeia, das einem „Himmels–W“ gleicht, beschreibt Denzler.

Eine App schafft Abhilfe

Um die Sternenkonstellationen leichter zu finden, empfiehlt er die kostenlose und werbefreie Handy–App „Sky Map“, die mit eingeschaltetem GPS und Standort die genaue Position von Perseus und Kassiopeia anzeigen kann.

Zur Beobachtung des Schauers verwenden die Astronomische Vereinigung und Denzler ihr mobiles Teleskop nicht. Das Fernrohr oder ein Fernglas in diesem Fall zu nutzen, sei wenig sinnvoll, da sich die Sternschnuppen mit hoher Geschwindigkeit (etwa 59 Kilometer die Sekunde) bewegen. „So schnell kann man nicht gucken“, weiß Denzler.

Meteore mit Tee

„Augen auf und genießen“, rät der zweite Vorsitzende den Sternschnuppen–Fans. Bei Idealbedingungen seien bis zu 300 Lichtblitze am Himmel zu erkennen, doch dies hat selbst Denzler noch nie erlebt. Realistischer seien um die 100 bei den momentanen Wetterbedingungen.

Aber auch schon eine Sternschnuppe alle paar Minuten zu erwischen, sei sehr „imposant“. Am besten sollten sich deshalb alle mit einem Stuhl und einem Tee — die Nächte sind ja doch etwas kälter — zurücklehnen und das Spektakel einfach genießen.

Eine Jugendgruppe, die an Teleskopen tüftelt, und monatlich stattfindende Vorträge gehören auch zum Repertoire der Astronomischen Vereinigung, wie der eigenen Webseite www.bodensee-sternwarte.de zu entnehmen ist.