Nach massiver Kritik an der umgestalteten Friedrichstraße hat die Stadt erste Nachbesserungen vorgenommen. Bis Mitte Mai sollen dann einige weitere Maßnahmen umgesetzt werden, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. Die Einführung von Tempo 30 in mehreren Straßen verzögert sich aber noch etwas.

Rückblick: Im März 2023 hatten die Bauarbeiten zur lang herbeigesehnten Umgestaltung der Friedrichstraße begonnen. Im Juli waren sie abgeschlossen - doch das Ergebnis kam bei vielen Häflern gar nicht gut an. Es hagelte Kritik.

Unter anderem an der Verkehrsführung: Dass Rad- und Autofahrer bei Tempo 20 gemeinsam auf der Fahrbahn unterwegs sind, ist aus der Sicht von vielen Bürgern nicht wirklich praktikabel. Außerdem bemängelten - unter anderem auch Mitglieder des Gemeinderats - dass insgesamt noch immer zu viel Fahrzeuge durch die Straße fahren würden.

Ampeln wurden schon abgebaut

Im November hat der Gemeinderat deshalb Nachbesserungen beschlossen. Für rund 150.000 Euro sollten in der Friedrichstraße selbst, aber auch in ihrem Umfeld verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. So sollten alte Ampelanlagen abgebaut werden und die Straße dafür für neue Zebrastreifen bekommen.

Zudem sollte die Ampel-Steuerung im Bereich der Metzstraße so angepasst werden, dass Fußgänger dort Vorrang haben.

Bisher passiert ist dahingehend aber noch nicht allzu viel, wie eine Nachfrage bei der Stadt Friedrichshafen ergibt. So habe man kürzlich die Ampeln an der Einmündung Riedleparkstraße abgebaut. „Die weiteren Maßnahmen sind in Vorbereitung und werden voraussichtlich ab Mitte März umgesetzt“, sagt Sprecherin Monika Blank.

Einführung von Tempo 30 dauert noch

Eine andere Idee aus den Reihen des Gemeinderats setzte die Stadt aber bereits in die Tat um: Die Vorrangampel für Busse am Stadtbahnhof ist seit einigen Tagen ausgeschaltet. Der Effekt soll nun mehrere Monate lang beobachtet werden.

„Der Testzeitraum von sieben Monaten umfasst somit verkehrsärmere und verkehrsstärkere Monate. Nach Ablauf der Testphase wird beurteilt, ob eine dauerhafte Ausschaltung der Vorrangampel sinnvoll ist“, berichtet Monika Blank.

Ebenfalls im Gemeinderat aufgekommen war der Wunsch, dass für die südliche Riedleparkstraße und einen Teil der Zeppelinstraße Tempo 30 geprüft werden sollte. „Noch sind Zeppelin- und Friedrichstraße als Bundesstraße eingestuft, die Riedleparkstraße als Kreisstraße“, sagt dazu die Stadtsprecherin.

Tempo 30 in der Riedleparkstraße kommt frühestens im Sommer, weil die Umwidmung der Straße noch nicht vollzogen ist. (Foto: Florian Peking )

Eine Änderung der Geschwindigkeitsreglungen sei erst mit einer Umwidmung und Übergabe der Straßen an die Stadt möglich. „Das Umwidmungskonzept wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mittlerweile dem Ministerium zur Entscheidung vorgelegt“, so Blank.

Wann geht es am Landratsamt voran?

Voraussichtliche Übergabe ist demnach der 1. Juli - dann soll auch die Riedleparkstraße Tempo 30 bekommen. „Für die Zeppelinstraße prüfen wir noch die Voraussetzungen für Tempo 30, auch mit Blick auf die Lärmaktionsplanung und sonstige Verkehrsplanungen“, sagt sie.

Und noch eine weitere Anregung war im November in das Verbesserungspaket aufgenommen worden. Der Knoten am Landratsamt sollte so umgestaltet werden, dass der Verkehr aus Richtung Westen verstärkt auf die Albrechtstraße geleitet wird.

Wann dies allerdings Realität wird, ist laut Stadt weiter unklar. „Einen konkreten Zeitpunkt können wir nicht benennen, eine Umsetzung ist erst mittelfristig möglich“, sagt Monika Blank.