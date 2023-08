Nachdem unlängst ein Fachmagazin berichtet hat, dass der taiwanesische Elektronikriese Foxconn die Hälfte von ZF übernimmt, spekulieren nun manche über einen Börsengang des Stiftungskonzerns. Obacht: beides falsch. Oder jedenfalls nicht ganz richtig, weil sowohl der Einstieg wie auch die mögliche Aktienausgabe nur Teile des Konzerns betreffen. Trotzdem zeigen beide Vorgänge, wie rasant sich die einstige Zackenbude verändert hat. Und verändern muss, wenn sie weiter bestehen will.

Empfohlene Artikel Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen könnte sich an der Börse frisches Geld holen q Friedrichshafen

Wie beständig der aktuelle OB in seinem Büro zu bleiben gedenkt, bleibt weiter offen. Andreas Brand verrät jedenfalls im SZ–Sommerinterview nicht, ob er im März 2025 noch einmal antreten will. Das ist politisch klug — so und so. Will er bleiben, hätten politische Widersacher schon jetzt Klarheit über die strategische Ausgangslage. Will er gehen, wäre er ab sofort eine „lahme Ente“, deren Durchschlagskraft erheblich leiden würde. Brands aktuelle Antwort überrascht deshalb nicht. Bei der ersten Wiederwahl war er sich seiner Sache offenbar sicherer. Vor acht Jahren verkündete der OB 19 Monate vor dem Urnengang, dass er den Hut erneut in den Ring wirft.

Empfohlene Artikel Das große Interview OB Brand will die Friedrichstraße im Herbst überarbeiten q Friedrichshafen

Keine Wahl hingegen haben die Rehkitze, die jährlich auch in unserer Region zugrunde gehen. Da ist die Arbeit von Daniel Slangen und seinem Kollegen höchst löblich, die mit Drohen über Felder fliegen und Kitze aufsammeln, bevor die Sense kommt. Die Alternative ist tödlich, für die Kitze und für die Landwirte beziehungsweise ihre Rinder, die mit Silage gefüttert werden. Wenn darin Leichenteile von Tieren enthalten sind, besteht die Gefahr, dass die Tier an Botulismus sterben. Wie gut, dass immer mehr Landwirte die Drohnenpiloten um Hilfe bitten, kostet für sie ja auch nichts.

Der häufigste Grund aber, warum die Kitzretter Jungtiere aufnehmen und aufpeppeln müssen, was viel Geld kostet, sind freilaufende Hunde. Die jagen die Geiß, die eine Sturzgeburt hat oder sich lebensgefährlich verletzt oder sie greifen die Kitze direkt an. „Das tut unser Hund aber nicht“, ist eine Ausrede. Was in aller Welt spricht denn dagegen, seinen Vierbeiner in der Setzzeit, also von Ende März bis Ende Juli, anzuleinen. Das geht auch mit einer langen Schleppleine, an der der Hund seine Freiheit hat. Aber eben nicht hinter wehrlosen Kitzen herjagen kann.

Die schlechte Nachricht zuerst: Edeka Baur ist ab September monatelang geschlossen. In der Zeit ist der Stadtkern völlig blank, was Lebensmittel angeht. Das trifft Anwohner, aber auch Urlauber. Die gute Nachricht: Der Supermarkt baut um und macht dann wieder auf — was dem Geschäftsführer zufolge nicht immer so klar war. Die Stadt wäre sehr gut beraten, ihm einen Wunsch zu erfüllen, den auch sehr viele Häfler haben: Der Romanshorner Platz muss dringend hergerichtet werden. Ein Tor zur Stadt sieht anders aus.