„Wahnsinnsergebnis“: BSV Friedrichshafen dominiert nationale Bühne

Vier deutsche Meister, zwei Vizemeister und dreimal Bronze - das ist die positive Bilanz der Taekwondo-Abteilung des BSV Friedrichshafen bei den deutschen Meisterschaften der Jugend A und der Erwachsenen in Ochsenhausen.

Insgesamt schickte der Verein aus Friedrichshafen am vergangenen Wochenende zehn Athleten ins Rennen. Bei den deutschen A-Jugendmeisterschaften am Samstag holten vier Kämpfer drei Titel und eine Bronzemedaille. Frischgebackene deutsche Meister im Altersbereich unter 18 Jahren sind Nikolai Sparre in der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm, Batu Özkan in der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm und Johanna Rommel in der Klasse bis 52 Kilogramm. Rang drei erkämpfte sich Greta Grücker in der Klasse bis 42 Kilogramm. Damit zählt der BSV zu den leistungsstärksten Nachwuchsschmieden Deutschlands, sehr zur Freude des Häfler Trainergespanns um Dimitrij Schmidt, Markus Kohlöffel und Boris Winkler, der zugleich deutscher Bundestrainer ist.

Daniel Mehlmann wird wohl die deutschen Farben vertreten

Die sechs Erwachsenensportler gingen am Sonntag auf die Wettkampfmatten und bescherten dem BSV fünf weitere DM-Medaillen. Im Herrenbereich der olympischen Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm setzte sich sensationell der erst 17-jährige Häfler, Daniel Mehlmann, durch und hat beste Aussichten für das anstehende kontinentale Olympiaqualifikationsturnier Europas Anfang März in Sofia (Bulgarien) die deutschen Farben zu vertreten. Deutsche Vizemeister wurden Azat Manukjan in der Herrenklasse bis 87 Kilogramm und Helin Kodaman in der bis 46 Kilogramm. Dritte Plätze belegten Jessica Wolf bei den Frauen bis 57 Kilogramm und Edda Kettel in der Frauenklasse bis 62 Kilogramm.

„Insgesamt ein Wahnsinnsergebnis. Sicherlich hatten wir den ein oder anderen Titel erwartet, aber nicht gleich sechsmal in den deutschen Meisterschaftsfinalen zu stehen und dann obendrauf vier zu gewinnen. Das ist schon etwas Besonderes“, freut sich der Friedrichshafener Cheftrainer Kohlöffel.