Roberto Salerno und rund 80 weitere Unterstützer befinden sich in der Wagenknecht-Warteschlange: Weil die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erstmal nur eine begrenzte Anzahl Mitglieder zulässt und aktuell keinen Landesverband in Baden-Württemberg gründet, klappt es auch nicht mit der schnellen Gründung eines Kreisverbandes. BSW wird deshalb nicht an den Kommunalwahlen vom 9. Juni im Bodenseekreis teilnehmen können.

„Es läuft nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt Roberto Salerno etwas enttäuscht. „Ohne Landesverbandsgründung sind auch Gründungen von Kreisverbänden und damit die Teilnahme an den Kommunalwahlen dieses Jahr nicht möglich.“ Und dabei hatte der 59-jährige ZF-Betriebsrat alle Hebel in Bewegung gesetzt: Schon bei der Gründung des Vereins Bündnis Sahra Wagenknecht stand Salerno im Oktober 2023 als Unterstützer parat und kündigte die Gründung eines Kreisverbandes im Bodenseekreis an.

Selbes Problem im Zollern-Alb-Kreis

Mittlerweile hat er über 80 Unterstützer gefunden, wie er sagt, man treffe sich zu politischen Stammtischen. Er stehe mit dem Problem auch nicht allein da. Andreas Hauser etwa hätte im Zollern-Alb-Kreis eine Liste für das BSW an den Start bringen wollen. Hauser war wie Salerno früher bei der Linken. Er trat aber später der Partei „die Basis“ bei. Er sitzt aktuell im Kreistag für die Fraktion „LKR+Basis“ (LKR steht für Liberal-Konservative-Reformer).

Roberto Salerno. (Foto: flo )

Salerno hat nach eigenen Angaben zwar Kontakte zu prominenten BSW-Politikern wie Fabio De Masi, neben Thomas Geisel einer von zwei designierten Spitzenkandidaten für die Europawahl, Klaus Ernst oder Jessica Tatti, dennoch bleibt er jetzt außen vor. Seine Zeit als Kreisrat geht deshalb wohl 2024 zu Ende. Denn aus der Linken, für die er bislang im Kreistag des Bodenseekreises sitzt, ist er ausgetreten. Ein Zurück kommt für ihn nicht infrage. Zu groß sind die Differenzen.

Freie Liste im Gespräch

Kurz habe man innerhalb der BSW-Unterstützer-Gruppe überlegt, eine freie Liste zu gründen, um bei der Kreistagswahl anzutreten. Man habe bis auf zwei, drei Personen aber wenig politische Prominenz dabei, die meisten seien aus der bürgerlichen Mitte, sagt Salerno. Die Erfolgsaussichten würden als zu gering eingeschätzt. „Schade, die Euphorie war groß, jetzt hat uns die Realität eingeholt“, sagt Salerno.

Man weiß dann nicht, wen man sich ins Haus holt. Roberto Salerno

Grundsätzlich zeigt Salerno Verständnis für das Vorgehen der Parteispitze. Man habe gelernt aus schnellen Parteigründungen wie der Basis oder den Piraten. „Man weiß dann nicht, wen man sich ins Haus holt“, sag er. Reichsbürger oder Rechtsradikale hätten nichts in der neuen Partei zu suchen. Man bekenne sich zu den demokratischen Grundwerten. Die Parteigründung des BSW sei mustergültig abgelaufen. „Ich finde es gut, dass man es so angeht. Wir bleiben Unterstützer des Bündnisses Sahra Wagenknecht am Bodensee“, sagt Salerno. Man konzentriere sich jetzt auf die Europawahl. „Wir werden außerparlamentarisch aktiv.“

„Ich stehe in der Warteschleife“, sagt Salerno auch zu seinem eigenen Mitgliedsantrag bei BSW. Jeder einzelne werde sorgfältig geprüft. 450 Mitglieder habe man aktuell nur zugelassen, bis Jahresende sollen es wohl 1000 sein. Die Mitgliedschaft sei für ihn ohnehin zweitrangig. „Wichtig ist mir, dass ich das Projekt unterstütze.“ Salernos Status bleibt, wie der seiner 80 Mitstreiter, erstmal der eines „Unterstützers“, wie das offiziell bei BSW heißt. Plakate kleben, Infostände organisieren, das stehe jetzt eben für die Europawahl an. Salerno glaubt, dass es noch rund ein Jahr dauern wird, bis in Baden-Württemberg ein Landesverband gegründet wird.