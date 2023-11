Wäschetrockner beginnt zu brennen

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Brand in einem Wohnhaus in der Theotramstraße in Kluftern gewesen sein, zu dem Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte am Sonntagabend gegen 19 Uhr ausrückten.

Im Keller des Doppelhauses hatte ein Trockner Feuer gefangen und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so die Polizei. Ein Rettungsdienst brachte sie zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik.