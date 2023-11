Vorweihnachtskonzert mit Wishful Singing und Harfenistin Lavinia Meijer

Das niederländische Vokalensemble Wishful Singing singt am Donnerstag, 30. November, begleitet von Harfenistin Lavinia Meijer, um 19.30 Uhr ein Konzert zur Vorweihnachtszeit im Graf-Zeppelin-Haus.

Wishful Singing - das sind fünf klassisch ausgebildete, niederländische Sängerinnen, die auf einzigartige Weise ihre flexiblen Stimmen und kraftvolle Bühnenpräsenz zu Konzerten voller Höhepunkte und Überraschungen verbinden. Sie bieten eine breite Palette an Musikstilen: Werke der Renaissance und des Barocks stehen neben Volksmusik, Close Harmony, zeitgenössischer Musik - und zunehmend auch neben gregorianischen Gesängen.

Auf dem Programm steht unter anderem das Stück „the little match girl passion“ des Komponisten David Lang, eine Vertonung der gleichnamigen Geschichte von Hans Christian Andersen. Ebenfalls ein zur Weihnachtszeit sehr beliebtes Chorstück ist Benjamin Brittens „A New Year Carol“, das neben Gustav Holsts „In the Bleak Midwinter“ und Henry Purcells und William Crofts „Ground“ aufgeführt wird. Begleitet wird Wishful Singing von Lavinia Meijer. Die Gewinnerin des niederländischen Musikpreises 2009 zählt zu den vielseitigsten Harfenistinnen dieser Zeit.

Vorverkauf