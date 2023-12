Rockklassiker am See: Die Kult-Band Element of Crime kommt 2024 zu den Open Airs im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen. Sie tritt am Donnerstag, 29. August, um 19.30 Uhr im Innenhof auf.

Kulturhaus gGmbH und Vaddi Concerts haben die legendäre deutsche Pop- und Rockband nach ihrer ausverkauften Tournee im Spätsommer und Herbst 2023 durch Deutschland, Österreich und Schweiz für einen Auftritt am See gewinnen können, heißt es in der Ankündigung.

Im Kulturhaus werden Element of Crime neben altbekannten Songs ihr neues Album „Morgens um vier“ vorstellen. Der Vorverkauf ist gestartet. Karten gibt es ab sofort über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de zuzüglich Gebühr.