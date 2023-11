Vortrag zum Thema „Wohnen und Bauen in Baden-Württemberg“

Die Zeppelin Universität (ZU) setzt ihre Reihe BürgerUniversität in diesem Herbstsemester am Montag, 27. November, mit der Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg Nicole Razavi (MdL, CDU) fort. Ab 19.15 Uhr geht es auf dem ZF Campus der ZU im Fallenbrunnen um das Thema „Beschleunigen, Erleichtern, Möglichmachen: Planen und Bauen in Baden-Württemberg“.

Kaum ein Thema bewegt die Bürger in der Bodenseeregion so sehr wie die Frage, wie das Wohnen in der Zukunft aussieht, so die Universität. Wie kann es gelingen, dass angesichts explodierender Miet- und Baukosten Wohnraum bezahlbar und Wohneigentum erschwinglich bleibt? Was folgert daraus für die Stadtentwicklung und die des ländlichen Raumes? Und wie verbindet sich dies mit den Erfordernissen des Klimaschutzes und der Wirtschaft? Darum geht es unter anderem im Vortrag von und im Gespräch zwischen Nicole Razavi und ZU-Präsident Klaus Mühlhahn.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter zu.de/veranstaltungen.