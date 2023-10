Vortrag von Maximilian Bertamini zum Thema Weltraumbergbau

Das Deep Space Mining, der Abbau von Rohstoffen im Weltraum, ist ein zentrales Thema der aktuellen Ausstellung „Into the deep. Minen der Zukunft“ im Zeppelin-Museum, auf dessen Potenziale, Erschließungsmöglichkeiten, Umweltauswirkungen und Rechtsgrundlagen ein Vortrag von Maximilian Bertamini am Donnerstag, 26. Oktober, ab 18 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe Open House! eingehen wird. Der Völkerrechtler, der an der Ruhr-Universität Bochum forscht, beleuchtet laut Pressemitteilung des Museums den tatsächlichen Stand der Dinge, fernab von Spekulation und Science-Fiction, zeigt zukünftige Perspektiven auf und bringt Licht ins Dunkel der rechtlichen Grundlagen. Im Buchclub des Zeppelin-Museums wird bereits am Dienstag, 24. Oktober, ab 17.30 Uhr, passend dazu Daniel Suarez Werk Delta-v besprochen, in dem sich Glückritter James Tighe bei einem geheimen Projekt von einer Station im All aus an die Erschließung eines riesigen Asteroiden macht, um die Menschheit mit zur Neige gehenden Rohstoffen zu versorgen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Buchclub im Museum stattfindet und am Verwaltungseingang des Zeppelin-Museums, gegenüber des BSB-Gebäudes, geklingelt werden muss.