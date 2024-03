Vortrag über alte Sorten, Biodiversität und Saatgutvermehrung

Im Haus der Narrenzunft, Landvogteistraße 3 in Friedrichshafen-Ettenkirch, findet am Dienstag, 19. März, von 19 bis 20.30 Uhr ein Vortrag mit Patrick Kaiser statt. Sein Thema ist „Vielfalt säen - Zukunft ernten. Alte Sorten, Biodiversität und Saatgutvermehrung“.

Viele Kulturpflanzen, die es vor hundert Jahren noch gab, gelten mittlerweile als verschollen. Mit ihnen sind auch viele Farben, Formen, Düfte und Aromen auf unseren Tellern verloren gegangen. Patrick Kaiser stellt die Erhaltungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Pflanzenvielfalt am Beispiel von Gemüse vor. Mit seiner Saatgutinitiative vermehrt und erhält er historische Sorten und Gartenraritäten in Tettnang-Laimnau und ist damit aktiv für den Erhalt der Gemüse-Kulturpflanzenvielfalt in Baden-Württemberg. Patrick Kaiser ist Geschäftsführer des Vereins Genbänkle und betreibt die Saatgutinitiative „Tatgut“.

Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis in Kooperation mit dem Katholischen Deutschen Frauenbund Bezirk Friedrichshafen. Anmeldungen nimmt die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis online unter www.keb-fn.de, per Mail an [email protected] oder telefonisch 07541/3786072 entgegen. Die Teilnahme kostet acht Euro.