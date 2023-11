Vorträge zur Existenzgründung im Nebenerwerb

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis lädt anlässlich der Gründungswoche Deutschland am Freitag, 17. November, ab 14 Uhr zur kostenfreien Veranstaltung „Existenzgründung im Nebenerwerb“ ein. Die Veranstaltung richtet sich an Gründungsinteressierte, die sich über Möglichkeiten im Nebenerwerb umfassend informieren wollen und findet in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis in Friedrichshafen statt.

Zu den Themen Finanzierungs- und Fördermittel, Gründungszuschüsse und soziale Absicherung referieren Expertinnen und Experten vor Ort. Darüber hinaus erzählen erfolgreiche Nebenerwerbsgründungen von ihren Erfahrungen. Teilnehmende haben die Chance, sich mit den Anwesenden auszutauschen und zu vernetzen. Einlass zur Veranstaltung ist ab 13.30 Uhr, gegen 18 Uhr ist das voraussichtliche Ende.

Anmeldung