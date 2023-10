Der SPD-Ortsverein Kluftern hat seinen Vorstand für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt: mit der Vorsitzenden Nina Caesar-Selimovic, dem Stellvertreter Bernd Caesar, Kassier Willi Eggler und Schriftführer Heinz Wunderwald.

Mit Freude begrüßte Nina Caesar-Selimovic Tillmann Stottele als Neumitglied. Seine Grundüberzeugungen, Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden, sieht Stottele am besten in der SPD zu verwirklichen. Er erinnerte daran, dass sich der damalige Bürgermeister Wolfgang Sigg für die Schaffung des Umweltamtes in der Stadt stark gemacht hat, das er dann viele Jahre leiten durfte. Die Klufterner Sozialdemokraten bezeichnen sich seit Jahrzehnten als grüne Rote. So passen die heutigen Akteure gut zusammen. Weiter pflegen will die Klufterner SPD die Kontakte und den Informationsaustausch mit Umwelt- und Verkehrsinitiativen.

Neben den Themen Wohnen, Schule, Kindergarten, Verkehr, Energieversorgung und Klimaschutz stehen weitere (nur scheinbar einfache) Punkte auf der Agenda. So möchte Caesar-Selimovic mit allen Interessierten über die Nutzung der öffentlichen Räume ins Gespräch kommen. Ebenso liegt ihr die Belebung der Ortsbücherei am Herzen. Rosemarie Winkler berichtete von ihren Aktivitäten für das Büchertauschregal im ehemaligen Buswartehäuschen am Hallenparkplatz, das sehr gut angenommen wird und noch weiter ausgebaut werden soll.