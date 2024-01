Sogenannte Trivialnamen können Verbraucher und Tierfreunde schnell in die Irre führen. Gerade in der Biologie kommen diese seltsamen Bezeichnungen häufig vor. Äußerste Vorsicht ist geboten.

Sucht man etwa im Supermarkt nach gelben Rüben, weil das in einem Kochrezept dummerweise so verwendet wird, könnte es problematisch werden. Gemeint sind nämlich Karotten, die sind bei uns meistens orange, es gibt sie auch in weiß, lila oder rot. Die Suche nach richtig gelben dürfte länger dauern.

Wer sich ein Haustier anschaffen will, sollte im Internet keine Meerkatze bestellen und auch keinen Seehund. Außer man möchte einen Affen mit lebhaft gezeichnetem Fell, rundlichem Kopf und langem Schwanz oder eine Robbe aus der Familie der Hundsrobben bei such zu Hause haben.

Auch neuere Begriffe können zu Problemen führen: Als wir neulich zum Käsefondue einluden, fragten wir einen sich als Veganer bekennenden entfernten Bekannten, was wir ihm denn als Alternative kredenzen dürfen. Er meinte dann, wir sollen einfach Käse aus Heumilch nehmen. Alles klar.