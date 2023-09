An manchen Tagen nimmt das Leben eine plötzliche Wendung. Wenn die Tür aufgeht und eine völlig unbekannte Person sagt: „Hallo Papa“. Oder wenn man durch Zufall erfährt, dass man in Salzburg geboren und damit Österreicher ist. Solls geben. Unser Leser hat auch so einen Tag erlebt. Zehn Jahre dachte er, er hätte, wie es in seiner Zulassung stand, einen Zentralachsenanhänger. Gemeint ist das Teil, mit dem er im Frühjahr sein Boot zum See fährt und im Herbst wieder abholt.

Sinnlose Bürokratie?

Da kommt mir nichts, dir nichts ein Brief vom Landratsamt und man teilt ihm mit, dass er in Wirklichkeit einen DC Bootsanhänger hat. Einen DC Bootsanhänger! Damit nicht genug, jetzt muss auch noch die Zulassungsbescheinigung eingezogen und neu erstellt werden.

Er vermutet eine rein „semantische Veränderung der Bezeichnung des Hängers“ wie er uns schreibt, dass der Hänger also im Verwaltungsdeutsch einfach umgetauft wurde. Und deshalb dieser sinnlose bürokratische Aufwand?

Sportanhänger sind zweckgebunden

Mitnichten, schreibt das Landratsamt, es geht um „die Bereinigung eines Buchungsfehlers“. Was war geschehen? In einzelnen Fällen (20 über die Jahre) sei es vorgekommen, dass Anhänger falsch deklariert zugelassen wurden.

Das Problem an der Sache ist, dass wirklich nur Anhänger für Sportzwecke, wie der DC Bootsanhänger, von der Steuer befreit sind. Nicht aber solche Allzweckwaffen wie der Zentralachsenanhänger. Freilich darf der Sportanhänger dann auch nur für diesen bestimmten Zweck benützt werden.

Null Spielraum beim Bootsanhänger

Also, um sein Boot zu kutschieren. Und nicht etwa dazu, zwei Festmeter Hartholz aus dem Wald abzutransportieren. Für das Hauptzollamt muss das steuerlich passen. Die Polizei muss im Zweifelsfall die Zweckbestimmung kontrollieren können.

Etwa wenn man den Hänger in der Kurve umschmeißt und das Holz als Makro–Mikado auf der Straße liegt. Was haben wir denn da, wird der Polizist sagen, aha einen DC Bootsanhänger… Also ganz klar: „Es gibt keinen Ermessensspielraum“, schreibt die Kreisverwaltung. Deshalb: Lassen Sie sich niemals einen DC Bootsanhänger für einen Zentralachsenanhänger vormachen! Und mit übertriebener Bürokratie hat das nichts zu tun.