Vorfreude aufs Wellenbad Open–Air

Über 2000 Besucher tummelten sich im vergangenen Jahr beim Wellenbad Open Air in Ailingen. So viele werden es hoffentlich auch am Mittwoch, 26. Juli, wieder werden: Die Aktion Gemeinsinn Ailingen lädt am Mittwoch, 26. Juli, ab 18.45 Uhr bei freiem Eintritt wieder ins Wellenbad ein. Ziel des Konzertabends ist es, Spenden für die Aktion Gemeinsinn zu sammeln. Die Einnahmen kommen dann Menschen in Ailingen zugute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Auf der Open Air–Bühne spielen dann die Bands Acoustic Affair, Max Lean sowie The Fothermuckers.

Das Konzert findet nur bei gutem Wetter statt. Es ist nicht bestuhlt. Die Besucher können sich zum Sitzen Badematten und Decken mitbringen. Für die Verpflegung ist gesorgt: Es gibt Grillwurst, Steak und Flammkuchen. Getränke sind an der Bar sowie am Wein– und Bierstand erhältlich

Das Wellenbad beendet den Badebetrieb an diesem Tag um 16.30 Uhr.