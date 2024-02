Im Gemeindehaus Arche der katholischen Kirche St. Columban findet die zweite ökumenische Vesperkirche in Friedrichshafen statt - vom Sonntag, 18. bis Sonntag, 25. Februar, täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr. Aus der Taufe gehoben wurde die Vesperkirche 2023 in der evangelischen Bonhoefferkirche. Damals wurden über 1000 Mahlzeiten ausgeben, an Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Religionszugehörigkeit und staatliche Zugehörigkeit spielten keine Rolle.

Der Obdachlose sitzt neben dem Manager

„Bei der Vesperkirche sitzt der Obdachlose neben dem Manager, der Konfirmand neben der bejahrten Witwe“, umreißt Uwe Barkmann vom Organisationsteam der Vesperkirche den Ansatz, einen Ort für jedermann zu schaffen - nicht zuletzt für Familien mit Kindern. „Bei der Vesperkirche begegnen sich Menschen aus verschiedenen Milieus, die sich sonst nie über den Weg laufen“, bekräftigt der evangelische Pfarrer Hannes Bauer.

Die Vesperkirche ist für alle da, nicht nur für die Armen

Dieses Miteinander sehr unterschiedlicher Menschen habe 2023 hervorragend harmoniert, sagt Bauer. Ulrike Mangold betont: „Die Vesperkirche ist nicht nur für die Armen da, sondern für alle.“ Die Vesperkirche setzt gemeinsame Gespräche gegen Vereinsamung und die Verkapselung der Einzelnen in ihrer eigenen Gedankenwelt. Es geht nicht zuletzt darum, etwas über Lebenswelten zu erfahren, die fernab der eigenen sein können. Niemand muss fürchten, einem Ärmeren die Mahlzeit wegzunehmen. „Wir haben für den ersten Sonntag 180 Mahlzeiten bestellt. Das reicht gut für 210 Menschen“sagt Hannes Bauer. Geliefert wird das Essen an den Wochenenden von der Bruderhausdiakonie, unter der Woche von der ZF-Gastronomie. Das Essen ist grundsätzlich kostenlos. Jedem ist frei, etwas zu spenden oder nicht.

Lebensgeschichten vom Rand der Gesellschaft

Eröffnet wird die Vesperkirche am Sonntag, 18. Februar, um 10 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Arche St. Columban. Auch zum Abschluss am 25. Februar findet um 10 Uhr ein Gottesdienst statt. Während der Vesperkirche in der Arche ist die Kirche St. Columban geöffnet. „Dort kann die Ausstellung ’Gesicht zeigen’ besucht werden“, sagt Pastoralreferent Philip Heger. In der Ausstellung, die schon im Rathaus zu sehen war, schildern Menschen vom Rand der Häfler Gesellschaft Geschichten aus ihrem schwierigen Leben.

„Hungertücher“ mit Kunst aus 20 Jahren

Streetworker Florian Nägele vom Verein Arkade ist wichtig, dass diese Menschen nicht ausgegrenzt werden, sondern durch die Vesperkirche erfahren, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Zudem werden in St. Columban zehn „Hungertücher“ gezeigt. „Künstler aus aller Welt schaffen für das Hilfswerk Misereor alle zwei Jahre ein Motiv zu Themen, wie Ungerechtigkeit oder Unterdrückung“, sagt Gemeindereferentin Barbara Kunz dazu.

Neuer Haarschnitt inklusive

Im Rahmen der Vesperkirche kann man auch einen schicken Haarschnitt bekommen: Am Samstag, 24. Februar, sind einige Frisörinnen vor Ort, um Seniorinnen die Frisuren zu richten, berichtet Petra Höflinger.

OB Brand spendet 10.000 Euro

Im Ganzen erfährt die Vesperkirche von vielen Seiten große Unterstützung. So ist Oberbürgermeister Andreas Brand erneut Schirmherr der Vesperkirche und spendet wie schon im Vorjahr 10.000 Euro aus der Vergütung seiner Aufsichtsratstätigkeiten an die Vesperkirche. „30 Sekunden nachdem ich meine Mail-Anfrage an den OB verschickt habe, kam schon seine Antwort“, sagt Hannes Bauer. Überhaupt freut er sich über die permanent wachsende Liste der Spender - unter ihnen auch die SZ. Außerdem gibt es Sachspenden: Landwirte aus Friedrichshafen stellen sicher, dass es an jedem der acht Tage auch Äpfel und Apfelsaft gibt. Aber vor allem freut sich das Team über die rund 60 hoch motivierte Helferinnen und Helfer, die bei der zweiten Vesperkirche im Einsatz sein werden.