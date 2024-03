Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 10.19 Uhr beim Abbiegen vor dem Landratsamt in Friedrichshafen einen Fahrradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Der Autofahrer wollte laut Polizeibericht von der Glärnischstraße nach links in die Albrechtstraße abbiegen. Dabei missachtete er demnach die Vorfahrt eines Radfahrers, der in Fahrtrichtung Landratsamt fuhr und kollidierte mit diesem.

Radfahrer erleidet Kopfverletzungen

Der Fahrradfahrer flog zunächst auf die Motorhaube und Windschutzscheibe und wurde dann mehrere Meter nach vorne geschleudert. Hierbei erlitt er Kopfverletzungen, sowie diverse Prellungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Fahrrad entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 4000 beziffert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Telefon 07541 701-0 zu melden.