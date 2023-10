Wegen der Organisation verbotener und nicht angemeldeter Versammlungen musste sich am Montag ein 58-jähriger Rentner aus dem badischen Sulzfeld im Landkreis Karlsruhe vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten.

Er soll in den beiden zurückliegenden Jahren auf seinem Telegram-Kanal zu verbotenen Protestversammlungen in Friedrichshafen, Wangen und Memmingen gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen haben. Gegen einen Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt, weshalb es jetzt zu einer Gerichtsverhandlung kam, die nicht seine letzte zum Thema war.

Weil ein ursprünglich in Ravensburg vorgesehener „Spaziergang“ der Corona-Gegner verboten worden war, hatte der früher selbständige Unternehmer auf seinem Telegram-Kanal aus seiner Wohnung in Sulzfeld im Januar vergangenen Jahres den Protestzug (mit dem Text: „wir gehen heute nicht in Ravensburg spazieren, sondern in Friedrichshafen“) nach Friedrichshafen „verlegt“.

Frage nach der Verantwortung

Später rief er zu weiteren Spaziergängen in Wangen und Memmingen auf. Dass die Veranstaltung in Friedrichshafen nicht genehmigt war, will er nicht gewusst haben. Die in Memmingen sei angemeldet gewesen. Vor Gericht ging es darum, welche Verantwortung der Angeklagte für die Versammlungen hatte.

Empfohlene Artikel Landgericht Ravensburg Wegen Vergewaltigung: Prostituierte zieht gegen Freier vor Gericht q Friedrichshafen

„Keinesfalls“ habe sein Mandant in „irgendeiner Form an der Organisation, Planung und Vorbereitung mitgewirkt“, betonte sein aus Köln angereister Verteidiger. Der habe sich wegen seiner Video-Clips viele Feinde gemacht, sei verbal angegangen und mehrfach bedroht worden, das sei „kein Spaß“ gewesen, betonte Rechtsanwalt Dirk Sattelmaier.

Angeklagter fühlt sich bedroht

Als Vorgeschmack, was auf ihn zukomme, habe er einen Brief mit einer Patrone erhalten, die er aufbewahrt habe. Bei einer Wohnungsdurchsuchung durch die Polizei sei zwar diese Patrone - die er in seinem Schreibtisch aufbewahrt habe -, aber nicht der Brief gefunden worden. Eine Pistole besitze er nicht, beteuerte der 58-Jährige. Nur einen kleinen Waffenschein für Platzpatronen.

Auch seine Kinder seien in der Öffentlichkeit beschimpft worden. Er selbst habe zehn Morddrohungen erhalten, weshalb er „achtmal“ bei der Polizei gewesen sei. Die habe ihm empfohlen, unterzutauchen, was er befolgt habe.

Sein Mandant sei „kein Berufsverbrecher“, habe lediglich zur Teilnahme an den Protestzügen aufgerufen, das sei nicht strafbar und eine Bagatelle, erwartete der Verteidiger einen Freispruch. Womit der Oberstaatsanwalt nicht einverstanden war, der an die damals „schwierigen Zeiten“ erinnerte, außerdem daran, dass der Angeklagte zwei Wohnungen für eine Million Euro erworben habe, weshalb es mit einer Bestrafung mit bescheidenen Tagessätzen nicht getan sei.

Aufgrund „seiner Gesinnung“, so der Angeklagte, habe die Bank Kredite gekündigt, stünden einen Tag später vor dem Amtsgericht Bruchsal diese beiden Wohnungen zur Zwangsversteigerung an.

Vergleich abgelehnt

Nach einer Pausen-Besprechung mit seinem Verteidiger zeigte sich der Angeklagte nicht einsichtig und zog seinen Einspruch gegen den Strafbefehl nicht zurück. Er sei davon ausgegangen, dass die Demonstration in Friedrichshafen genehmigt gewesen sei, im Übrigen sei er nicht Versammlungs-Veranstalter gewesen und zum Zeitpunkt des Häfler Spaziergangs in Mannheim gewesen.

Er sei Besitzer eines Energie-Unternehmens gewesen und ein anständiger Bürger, der „nicht einmal AfD-Wähler“ sei. Er habe mit seinen Aufrufen gegen die Corona-Maßnahmen niemanden geschadet. Selbst Jens Spahn habe ein Buch geschrieben mit dem Titel „Wir werden einander viel verzeihen müssen“.

„Wie lange wollen wir noch (vor Gericht) weitermachen“? fragte er. „Wir haben schließlich andere Sorgen“. Mit seinem Vergleichsvorschlag, 1000 Euro zu bezahlen, fand er bei der Staatsanwaltschaft allerdings keine Zustimmung.

Prozess geht weiter

Sein Verteidiger zeigte sich bereit, bei einem weiteren Prozesstag Auszüge aus dem Video-Kanal und weitere Beweisanträge vorzulegen. Den Oberstaatsanwalt kritisierte er, der würde einen „Verfolgungseifer“ gegen seinen Mandanten an den Tag legen. Nächster Termin vor dem Amtsgericht Tettnang ist am 29. Januar 2024 um 13 Uhr. Die beiden Zeugen konnte Richterin Rebecca Hutt wieder nach Hause schicken.