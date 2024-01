In der Fasnet 1949 wurde sie geboren. Mit hämischem Grinsen in den Mundwinkeln, einer Warze auf der Nase, kleinkarierter Bluse, blau- weiß gestreifter Schürze, weißen Spitzenhosen und einem geblümten Kopftuch begann das Leben der Buchhornhexe in der Werastraße.

Seit 75 Jahren ist sie aus der Häfler Fasnet nicht mehr weg zu denken und feiert gemeinsam mit dem Narrenverein das Jubiläum. Am Freitag, 9. Februar, feiern die Hexen das zusammen mit geladenen Gästen.

Zum Leben erweckt wurde die „Kleinkarierte“ - wie sie im Verein liebevoll genannt wird - nach Vorbild der schwäbisch-alemannischen Fasnet von Josef Feuerstein. Die Idee und Umsetzung der Hexenfigur fand hinter verschlossenen Türen statt. Selbst Familienangehörige wurden in die Geburt der Buchhornhexe nicht eingeweiht.

Plötzlich stand die Hexe da

Erst als am Gumpigen Donnerstag 1949 Josef Feuerstein unvermittelt im Häs und mit Maske aus die Haustüre trat, wurde die Buchhornhexe der Öffentlichkeit präsentiert. Am 28. Februar 1949 fand unter dem Motto „Wiedergeburt der Hofinger Fasnet“ der erste Nachkriegsumzug statt. Mit dabei war die Figur der Buchhornhexe mit der ersten Holzmaske.

Sie sind laut Archiv die Gründerhexen. Wer genau unter den Häs steckt, ist nicht bekannt. (Foto: Buchhornhexen/Archiv )

Die Maske wurde vom Hofener Bildhauer Georg Ziegler entworfen. Typisch für die Maske ist der braun-grüne Ton. Die lange, mit Warzen versehene Nase und das typische Grinsen, bei dem der eine noch vorhandene Zahn zum Vorschein kommt.

650 Buchhornhexen unterwegs

Aus den sieben Gründungsmitgliedern ist bis dato eine Gemeinschaft von gut 650 Mitgliedern gewachsen. „Davon sind aktiv 250 Erwachsene und 100 Kinder mit dabei. Dazu kommen noch die gut 300 passiven Mitglieder“, sagt Hexenmeister Bernd Huckle. Heutzutage tritt die Hexe auch weit vor dem Gumpigen in Erscheinung.

Die Junghexen traten erstmals vor 55 Jahren, also im Jahr 1969, auf. (Foto: Lydia Schäfer )

Sie schläft bis zum 6. Januar, dann wird sie am Lindenbrunnen im Ortsteil Hofen wach, reckt und streckt ihre Glieder, bis auch das letzte Knirschen aus den alten Knochen verschwunden ist und krönt den dortigen Brunnen mit ihrem Abbild. Damit ist auch eindeutig klar, wer in diesem Häfler Stadtteil bis zum Aschermittwoch das Sagen hat.

Hexentanz und Gockelfangen

Im Laufe der Jahre kamen viele weitere hexentypische Eigenschaften hinzu, die bis heute gelebt werden. Neben der Erweckung gibt es noch den Hexentanz und das Einfangen der Seegockel am Kehraus. Mit der Hexe ist nicht zu spaßen, wenn die Fasnet am Dienstag vor Aschermittwoch verabschiedet wird.

Kurz vor Mitternacht macht sie sich im Graf-Zeppelin- Haus auf den Weg und pickt sich die Seegockel, nachdem die Narrenzunft Seegockel benannt ist, aus der Menge der Narren aus und übergibt sie den Gockelmetzgern. Diese machen kurzen Prozess, denn nur ein Gockel darf überleben, um im Jahr darauf beim Gschellabstauben wieder in die närrische Freiheit entlassen zu werden.

Impulse für die Zukunft

Die Hexen feiern ihr stolzes Alter im Graf Zeppelin Haus. „Die Fasnet ist in diesem Jahr sehr kurz und deshalb verbinden wir das Jubiläum mit einem Brauchtumsabend“, sagt der amtierende Hexenmeister. Bernd „Faxe“ Huckle ist seit Gründung der elfte, der diese Amt bekleidet. Vor ihm hatten Josef Feuerstein, Franz Schölldorf, Kurt Baumann, Alfred Herrmann, Wolfgang Kosemund, Uwe Harting, Wolfgang Fischer, Peter Moser, Helga Pietrucha und Ralf Weber das Amt inne.

Eigentlich sind die Buchhornhexen ganz liebe Figuren bei der Fasnet. (Foto: Lydia Schäfer/ARCHIV )

Jeder Hexenmeister entwickelte neue Ideen und setzte Impulse für die Gruppe. In diesem Jahr „haben wir neue Pins und ein Jubiläumsorden entworfen, die auch schon teilweise vergeben wurde“, sagt Bernd Huckle. Außerdem freue er sich auf den Jubiläumsball, bei dem bis zu 1200 Besucher erwartet werden, sagt er, während im Hintergrund die Hexe leise zu kichern scheint.