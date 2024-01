Seit Jahren schiebt die Stadt einen stattlichen Berg an Projekten vor sich her. Zum Teil sind das konkrete Bauvorhaben, die irgendwann in irgendeiner Form umgesetzt werden müssen, zum Teil aber auch stadtplanerische Ideen und Visionen, die allmählich zu versanden drohen. Für einige Projekte, die besonders im Fokus der Öffentlichkeit standen oder noch stehen, zeigt nachfolgender Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, was sich 2023 getan hat - oder eben nicht. Dazu gibt’s jeweils eine Prognose von Schwäbische.de für 2024.

Uferpark:

Das Paradebeispiel für überambitionierte Planungen ist die Umgestaltung des Uferparks. Von den Visionen rund um Stadtbalkon, Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, Steganlage am Gondelhafen, Sitzstufen zwischen Gondelhafen und Klangschiff, Neubau für den Lammgarten und Uferweg zwischen GZH und Schlosssteg wird am Ende wohl nicht viel mehr übrig bleiben als die Sanierung der Mole am Gondelhafen und eventuell noch die Sitzstufen. Immerhin hat der Gemeinderat 2023 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen - und so lautet die Prognose für 2024: Ein Bebauungsplan wird aufgestellt.

Plätze in der Innenstadt:

Die Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu erhöhen, ist seit vielen Jahren ein Dauerthema in Friedrichshafen. Ein seit 2022 beschlossener Baustein dafür: die Aufwertung verschiedener Plätze. Den Anfang hat 2023 der Adenauerplatz gemacht - kurz vor Weihnachten wurde der neu angelegte Hain aus Klimabäumen samt Sitzgelegenheiten zum Verweilen eingeweiht. Angesichts der Vielzahl anderer Aufgaben lautet die Prognose für 2024: Der nächste Platz muss auf seine Aufwertung noch warten.

Ehemaliges Zollgebäude:

Wenn es um die Aufwertung und Belebung der Innenstadt geht, wird dem ehemaligen Zollgebäude an der Schanzstraße seit Jahren eine herausragende Bedeutung zugeschrieben. Weil die Stadt hier selbst ihren Beitrag leisten kann - denn das Gebäude gehört ihr seit mittlerweile zehn Jahren. Wie es künftig genutzt werden könnte, ist aber immer noch völlig offen. Seit dem Beschluss des Gemeinderats im April 2021, einen Wettbewerb auszuschreiben, ist es wieder sehr still um das Thema geworden. Prognose für 2024: So still wie zuletzt sollte es kein weiteres Jahr bleiben.

Hinterer Hafen

Im Jahr 2015 hat die Stadt Friedrichshafen die Ausweisung des Hinteren Hafens als Sanierungsgebiet beantragt, um für Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung dieses Areals Fördermittel des Landes erhalten zu können. Aufgewertet werden sollten insbesondere die heutigen Parkplatzflächen.

Empfohlene Artikel Kolumne "Aufgespießt" So blicken die Spießgesellen aufs neue Jahr q Friedrichshafen

Acht Jahre später hat der Gemeinderat die Sanierungsmaßnahme nun beendet, noch bevor sie begonnen hat. Das hat verfahrensrechtliche Gründe und offenbar auch damit zu tun, dass Stadt und Grundstückseigentümer sich bislang nicht einig geworden sind. Den Plan, den Hinteren Hafen weiterzuentwickeln, will die Stadt aber weiterverfolgen. Prognose für 2024: Der Hintere Hafen macht es sich in der Sackgasse bequem.

Museumsquartier:

Weil das Zeppelin-Museum erweitert werden soll, kam im Zusammenhang mit der angedachten Überplanung des Hinteren Hafens vor einigen Jahren die Vision eines Museumsquartiers auf. Konkreter geworden sind seitdem weder diese Vision noch die Pläne für den Hinteren Hafen insgesamt. Weil das Zeppelin-Museum aber immer noch eine Erweiterung benötigt und im aktuellen Haushalt Mittel dafür eingeplant sind, lautet die Prognose für 2024: Zumindest dafür wird die Stadt eine erste Planung vorlegen.

ZF-Arena:

Seit mehr als drei Jahren ist die ZF-Arena aufgrund einer latenten Einsturzgefahr durch mögliche Schäden in der Dachkonstruktion geschlossen. Was aus der Halle werden soll, ist immer noch unklar. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat sich im Herbst 2022 zwar klar für einen Abbruch ausgesprochen. Ob das Landesamt für Denkmalpflege da mitspielen würde, ist aber final noch immer nicht geklärt - wobei die Stadtverwaltung davon ausgeht, dass alle Varianten, die sie dem Gemeinderat vorlegen will, grundsätzlich genehmigungsfähig wären. Die Beratung über diese Varianten hätte eigentlich noch Ende 2023 stattfinden sollen - weshalb die Prognose nun lautet, dass zumindest dies 2024 geschehen wird.

Rotach-Halle

Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats für Abbruch und Neubau der Rotach-Halle in Ailingen datiert aus dem Jahr 2013. Zehn Jahre später hat das Gremium nun den Startschuss für den Beginn der konkreten Planung gegeben.

Den Häfler Schulen und Vereinen fehlt es zwar vor allem in der Kernstadt an Sporthallenflächen, dennoch soll zuerst die Rotach-Halle neu gebaut werden - damit nach ihrer Fertigstellung auch die alte noch für eine Übergangszeit genutzt werden kann. In dieser Übergangszeit soll dann die alte Turn- und Festhalle an der Scheffelstraße durch einen Neubau ersetzt werden. Prognose für 2024: Für die Rotach-Halle wird Planungsrecht geschaffen.

Sozialzentrum Karl-Olga-Park

Im Bereich des Karl-Olga-Parks soll ein Sozialzentrum mit Pflegeheim und Kita entstehen. Nachdem verschiedene Herausforderungen - Stichwort Lärmschutz - gemeistert waren, hat der Gemeinderat 2022 mit dem Bebauungsplan „Karl-Olga-Park Teilbereich A“ die baurechtliche Grundlage geschaffen. Passiert ist bislang aber noch nichts. Stattdessen wird das weitere Vorgehen voraussichtlich im ersten Quartal 2024 Thema im Gemeinderat sein.