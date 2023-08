Auf dem Fahrrad unterwegs gegen Vorurteile über Depressionen: Sechs Etappen–Teilnehmer der diesjährigen elften Mut–Tour, einer Aufklärungskampagne des Vereins „Mut fördern“ über Depressionen, haben am Montag auf dem Adenauerplatz Station gemacht. Dabei kamen sie mit Interessierten ins Gespräch und berichteten offen über Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und wie Betroffene damit umgehen können.

Bei der Mut–Tour handelt es sich um eine von Freiwilligen unternommene Reise mit dem Tandem durch ganz Deutschland von Weimar nach Oldenburg. Ziel ist es, in verschiedenen Städten mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind teilweise selbst an einer Depression erkrankt und berichteten aus persönlicher Sicht über die eigenen Erfahrungen.

Depressionen sind oft verborgen

„Man sieht es den Leuten einfach nicht an“, meint Maria Müller, denn betroffen sind oft mehr Menschen, als viele annehmen. Die Kinderkrankenschwester aus Stuttgart ist auch an Depressionen erkrankt, anzumerken ist es ihr nicht. „Es gibt diese Annahmen, dass depressive Menschen immer traurig gucken, die Schultern hängen lassen. Und dann heißt es, man muss sich einfach mal zusammenreißen“, berichtet sie. Depressionen sähen aber immer anders aus und was auf den einen zutreffe, dürfe nicht auf alle übertragen werden.

Versteckt hinter einem Smiley

Oftmals versteckten die Betroffenen ihre Probleme, Sorgen und Ängste auch hinter einem aufgesetzten Lächeln, das symbolisch von der Mut–Tour aufgegriffen wird. Ein auf Schildern aufgedruckter Smiley ist auf den Etappen zu einem festen Zeichen und Begleiter geworden — und dient auch als Schutz beim Fotografieren. Denn einige Teilnehmer sprechen zwar gerne über ihre Erfahrungen mit Depression, möchten aber nicht unbedingt fotografiert werden und halten sich dann eben den Smiley vor das Gesicht. Müller wünscht sich, dass psychische Krankheiten einfach gleichermaßen anerkannt werden wie körperliche.

Mut–Tour erhält erfreuliches Feedback

Auf ihrer Tour hätten sie aber fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Nur sehr selten gebe es negative Bemerkungen. Auch die Gemeinschaft und der Austausch untereinander ist für die Teilnehmer der Mut–Tour wichtig. „Jeder der mitfährt, erlebt etwas Positives“, meint Torsten Müller, der bereits zum zweiten Mal bei der Tour dabei ist und in der IT–Branche in Nordhessen arbeitet. Er habe sich bei der ersten Tour noch etwas schwer getan, öffentlich zu sprechen, komme aber mittlerweile gut damit zurecht. „Die Mut–Tour ist aber keine Therapieveranstaltung“, stellt Torsten Müller klar, weder für Mitfahrer noch für Besucher. Die Teilnehmer werden deshalb auch in Vorgesprächen ausgewählt, nicht jeder eignet sich für diese Art der Öffentlichkeitsarbeit.

„Man wartet oft viel zu lang“

Mit Depressionen zu leben sei nicht leicht, doch es gebe immer Möglichkeiten sich Hilfe zu suchen, betont Maria Müller. Der erste Schritt sei es, sich selbst klar zu werden, dass es einem vielleicht nicht gut geht. Wer dies vor sich selbst nicht zugeben könne, dem falle es noch schwerer, sich Freunden, Familie oder Therapeuten zu öffnen. Mit jemandem über Depression zu sprechen, sei aber enorm wichtig. Je früher man offen rede, desto eher könne einem geholfen werden, appelliert sie. Und dafür gelte dann auch: Geduldig sein, nicht sofort zu hohe Ziele stecken. „Bleibt dran, es lohnt sich“, lautet ihr Tipp.

Hilfe für Jugendliche ist auch vor Ort

Passend dazu hatten Vertreter des gemeinnützigen Online–Hilfe Angebots „Krisenchat“ auf dem Adenauerplatz einen eigenen Informationsstand aufgebaut. Die Organisation entstand während der Pandemie und bietet vor allem Beratung für Kinder und Jugendliche an. Zu finden ist die anonyme Krisenhilfe unter www.krisenchat.de . Die Mut–Tour arbeitet unter anderem auch mit Krankenkassen, der Deutschen Rentenversicherung und Selbsthilfegruppen zusammen.

Unterwegs im Grünen

Nicht zuletzt hilft gegen Stimmungstiefs, Zeit in der Natur zu verbringen. Und auch diesen Aspekt deckt die Mut–Tour ab. Die Gruppe übernachtet in Zelten auf privaten Flächen und Wiesen, sucht sich schöne Wege abseits von Hauptstraßen. Und auf denen ging es nach Friedrichshafen dann weiter zum nächsten Etappenziel Freiburg. Wer nächstes Jahr selbst mitfahren will, kann sich über https://www.mut–tour.de/mitmachen melden. Weitere Infos unter www.mut–tour.de

Beratungsangebote bei Depressionen

Sozialpsychiatrischer Dienst — Pauline e.V. unter www.pauline13.de

Gemeindepsychiatrisches Zentrum (GpZ) unter www.gpz–fn.de

Kontakt– und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss), angesiedelt beim Landratsamt und zu erreichen unter 07541 / 204 58 38