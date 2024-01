Die Bauern hauen auch im Bodenseekreis ordentlich auf den Putz. Ihre Traktorkolonnen dürften den einen oder anderen Verbraucher ausgebremst haben. Im besten Fall bringt das den zum Nachdenken, wo seine Lebensmittel herkommen. Vielleicht greift er dann mal zum etwas teureren Produkt aus regionaler Produktion. Das dürfte nämlich das einzige sein, was den Landwirten wirklich hilft. Die Störungen des öffentlichen Lebens sind nervig, aber es ist doch erfreulich, dass die Proteste in der Region bislang friedlich abgelaufen sind.

Auch wenn es die Bauern nicht gerne hören, so haben sich auch bei uns Vereinzelte in den Protest eingeschlichen, die man nicht dabei haben wollte. Manchen geht es eben doch nicht um die Landwirtschaft geht, sondern darum, Dampf abzulassen, gegen den Staat, gegen die Politik, gegen die Medien. Das ist auch ein Teil der Geschichte. Wenn jemand zwei Füchse an seinem Fahrzeug aufhängt und dazu schreibt „So kanns gehen mit den roten Freibeutern“ kann das schon als Aufruf zur Gewalt verstanden werden. Gut, dass die Landwirte die Entgleisung kritisiert und sich klar distanziert haben.

Endlich“, sagen einige. „Zu spät“, sagen andere. Und auch „Zu wenig“ ist zu hören. Dass der stark in die Kritik geratene Chefarzt des Klinikums Friedrichshafen sein Amt als Medizinischer Direktor des Medizin-Campus Bodensee ruhen lässt, wird die Wogen im Krankenhaus nicht glätten. Der relativ späte Zeitpunkt dieses Schrittes lässt vermuten, dass einiges an Überzeugungsarbeit nötig gewesen sein könnte. Wie der Arbeitsalltag im Klinikum aussieht, steht auf einem anderen Blatt.

Dass es bei der Geschichte nicht nur um die Vorwürfe einer Oberärztin geht, die sich mutmaßlich selbst das Leben genommen hat, liegt nahe. Ihre Kritik muss natürlich umfassend geprüft werden, was ja nicht nur die vom Aufsichtsrat beauftragte Kanzlei, sondern auch die Staatsanwaltschaft tut. Beide brauchen Zeit, was von allen Beteiligten viel Geduld erfordert. Die Spießgesellen werden aber das Gefühl nicht los, dass es im MCB-Kosmos auch um alte Rechnungen und Befindlichkeiten, Pfründe und Budgets, schlechtes Gewissen und Eifersüchteleien geht. Und all dies vor dem Hintergrund der chronisch schlechten Finanzausstattung der Kliniken in Deutschland. Klingt nach gordischem Knoten.

Kretschmann, Schäuble, Oettinger. Die Liste der Festredner beim städtischen Jahresempfang im Graf-Zeppelin-Haus hatte für interessierte Häfler in der Vergangenheit einige Höhepunkte zu bieten.

Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr darauf verzichtet hat, wird es beim Empfang am Sonntag wieder einen Gastredner geben. Gut so. Gedächtnisweltmeister Boris Nikolai Konrad wird seine Sache bestimmt prima machen. Ein bisschen neidisch blicken die Spießgesellen trotzdem nach Markdorf - wo die Verantwortlichen für ihren Empfang Gregor Gysi als Redner gewinnen konnten.