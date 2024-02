Der Narrensprung am Häfler Samstag verspricht in diesem Jahr besonders groß und schön zu werden. Die Narrenzunft Seegockel feiert 75 Jahre Fasnet in Friedrichshafen - und veranstaltet deshalb in diesem Jahr eines von zwei Freundschaftstreffen des Alemannischen Narrenrings (ANR).

Deshalb kommen besonders viele närrische Freunde der Seegockel zum Umzug am Samstag, 10. Februar. Und zahlreiche Zuschauer dürften es ihnen gleich tun. Die „Schwäbische Zeitung“ gibt vorab die wichtigsten Informationen zur närrischen Sause.

Wie groß wird der Narrensprung?

Wie dem Sprungplan zu entnehmen ist, nehmen neben den Seegockeln 46 Zünfte an dem Umzug teil. Das sind knapp zehn mehr als im vergangenen Jahr. Es darf also wieder mit mehreren tausend Maskenträgern gerechnet werden. Ein Abzeichen für den Umzug kostet fünf Euro.

Die Spitze des Narrensprungs übernehmen übrigens die „Geburtstagskinder“ der Buchhorn-Hexen. Die älteste Häfler Maskenfigur feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Die restlichen Gruppen der Seegockel - Seewald-Kobolde, Seegrendl und Co. - bilden wieder den Abschluss. Alle Narrenrufe und die Reihenfolge der Zünfte für den Umzug gibt es HIER.

Wann ist Beginn und wo geht’s lang?

Los geht der Umzug um 13.30 Uhr. Bei der Route gibt es keine Überraschungen. In der Innenstadt - von der Karlstraße, über den Buchhornplatz, bis zur Friedrichstraße - stellen sich die Narren auf. Beim Gasthaus Schwanen laufen sie los. Von dort führt die Strecke über die Riedleparkstraße, die Eugenstraße, die Werastraße und die Friedrichstraße bis zum Graf-Zeppelin-Haus.

Auf dieser Route sind am Samstag die Narren unterwegs. (Foto: Narrenzunft Seegockel )

Wie gewohnt sind entlang der Route wieder Sprecher postiert, die den Umzug kommentieren. Die Sprecher befinden sich dieses mal an der Ecke Friedrich-/Riedleparkstraße, beim Kreisel Riedlepark-/Eugenstraße, an der Ecke Eugen-/Olgastraße und beim Kreisel Eugen-/Werastraße.

Entlang der Strecke gibt es auch zahlreiche Verpflegungsstände und natürlich die Gelegenheit, Abzeichen zu kaufen.

Geht nach dem Umzug die Party weiter?

Wer nach dem Narrensprung noch immer nicht genug hat von der Narretei, kann im Graf-Zeppelin-Haus weiterfeiern. Dort findet ab 20.30 Uhr der große Maskenball statt.

Der Eintritt kostet mit Umzugsabzeichen 9 Euro, wer kein Abzeichen hat bezahlt 15 Euro.

Hat der Umzug Folgen für den Verkehr?

Ja. Autofahrer sollten die Innenstadt meiden. Ab 12.30 Uhr ist die Umzugsstrecke gesperrt. Die Sperrung des Umzugswegs dauert bis etwa 18 Uhr an.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Folgende Haltestellen werden zwischen 12.30 Uhr und circa 18 Uhr nicht bedient: Stadtmitte, Stadtbahnhof, St. Elisabeth (Wera- und Zeppelinstraße), Strandbad, Hochstraße, Riedleparkstraße und Charlottenstraße.

„Der Anschluss der Stadt- und Regionalbusse an das Zugangebot der Bahn und der Bodensee-Oberschwaben-Bahn ist im genannten Zeitraum am Hafenbahnhof gegeben“, teilt der Häfler Stadtverkehr mit.

In den Parkhäusern „Am Stadtbahnhof“ und „Am See“ sind von 12.30 Uhr bis circa 18 Uhr keine Ein- und Ausfahrten möglich. Das Parkhaus „Altstadt“ steht dagegen ganztägig zur Verfügung.

Und was, wenn ich nicht vor Ort sein kann?

Wer es nicht in die Stadt schafft oder aus anderen Gründen verhindert ist, kann den Umzug auch ganz einfach von unterwegs oder von zuhause aus verfolgen. Schwäbische.de überträgt das Narrenspektakel live im Internet. Um zuzusehen, müssen Sie einfach nur am Samstag um 13.30 Uhr HIER klicken.