Die 34 Jahre alte Justina U. aus Friedrichshafen wird weiterhin vermisst. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, dauert die Suche nach der Frau weiter an. Die Ermittler erneuern ihre dringende Bitte nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Im öffentlichen Online-Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg war der Eintrag zu Justina U. kurzzeitig verschwunden gewesen. Dies sei aber leider nicht der Fall gewesen, weil die Vermisste wieder aufgetaucht ist, berichtet Polizeisprecher Simon Göppert auf Nachfrage.

Beim Landeskriminalamt (LKA), das für die Plattform zuständig ist, sei etwas schiefgegangen, weshalb die Fahndung „rausgerutscht“ sei. Inzwischen steht sie aber wieder online.

Auf diesem Bereich liegt der Fokus der Suche

„Die Person wurde leider noch nicht gefunden“, so Göppert weiter. Die Polizei sucht deshalb dringend nach neuen Hinweisen und bittet weiter die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am Sonntag, 7. Januar, zwischen 20 Uhr und Mitternacht an der Rotach Verdächtiges beobachtet hat, soll sich laut Göppert melden.

Der Fokus liege dabei insbesondere auf dem Bereich zwischen der Ravensburger Straße und Steinbeisstraße. Dort hatten die Ermittler auch einen Rucksack sowie Kleidung gefunden, die der Vermissten gehören.

Neben gesichteten Personen könnten auch verdächtige Fahrzeuge Anhaltspunkte liefern. Denn die Polizei könne derzeit nicht ausschließen, dass die Frau möglicherweise in ein Auto gestiegen sein könnte. „Wir haben noch nichts Konkretes, deshalb sind wir auf der Suche nach weiteren Hinweisen“, sagt Göppert.

Vermisste leidet unter gesundheitlichen Problemen

Die 34-Jährige wird seit Sonntagabend, 7. Januar, vermisst. Sie verließ gegen 18.30 Uhr ihre Wohnung, um einen Bekannten im Stadtgebiet zu besuchen. Dort brach sie gegen 21 Uhr auf, seither ist ihr Aufenthalt unbekannt.

Justina U. leidet unter gesundheitlichen Problemen, die zu Orientierungslosigkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit führen können. Eine hilflose Lage kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat zwei Bilder der Vermissten veröffentlicht. (Foto: Polizei )

Die 34-Jährige ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und wiegt etwa 50 Kilogramm. Sie wirkt jünger als ihr tatsächliches Alter und hat schulterlange dunkle, zu einem Pony geschnittene Haare, wie die Polizei berichtet.

Sie war zuletzt komplett schwarz gekleidet, trug eine Leggings und eine dünne Sommerjacke. Die Vermisste trägt vermutlich schwarze Ohrringe und eventuell eine Brille. Ihre Unterarme und Handrücken weisen zahlreiche Narben auf.

Mehrere erfolglose Suchen - auch mit Hubschrauber

Seit ihrem Verschwinden gab es mehrere großangelegte Sucheinsätze, bei denen neben einem Hubschrauber, Drohnen und Suchhunden auch Polizeitaucher sowie die DLRG beteiligt waren.

Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, bittet die Polizei darum, sich unter der Telefon 07541/7010 zu melden.