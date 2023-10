Jugendliche unterstützen Senioren

Von Jugendlichen gegründet: Rentnerhilfe Bodensee gewinnt 5000 Euro

Friedrichshafen / Lesedauer: 4 min

Das Start-up „Rentnerhilfe Bodensee“ von Hannes Burget (links) und Moritz König hat vor Kurzem den „SENovation Award“ gewonnen. (Foto: Anke Kumbier )

Das Häfler Start-up will sein Einsatzgebiet erweitern. Gerade startet ein Pilotprojekt in Wangen. Was das junge Unternehmen genau macht und wer die Gründer sind.

Veröffentlicht: 17.10.2023, 11:56 Von: Anke Kumbier