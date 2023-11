Die Friedrichstraße bleibt ein Dauerthema. Es sieht stark danach aus, dass der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung die städtischen Vorschläge für eine Verbesserung der Situation beschließen wird. Dann bekommt die Straße unter anderem neue Zebrastreifen und eine veränderte Ampelschaltung an der Metzstraße. Juhuuu!

Man werde es nie allen recht machen können, sagte Erster Bürgermeister Fabian Müller in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung zum Thema.

Damit dürfte er recht haben. Aber ob das Drehen an ein paar Stellschrauben wirklich Abhilfe schafft, ist fraglich. Denn die grundsätzliche Situation ‐ viele Autos und dazwischen Radler ‐ bleibt gleich. Spätestens wenn es im nächsten Jahr wärmer wird und wieder mehr Verkehr in der Straße unterwegs ist, wird es spannend.

Populisten bestimmen die Lautstärke

Die FDP wollte einen Beauftragten für Flüchtlings- und Migrationsfragen, weil „viele Bewohner der Stadt Friedrichshafen wegen der Zunahme an Flüchtlingen besorgt“ seien, wie die FDP glaubt. In der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses des Gemeinderats erinnerte Gaby Lamparsky, Fraktionschefin der FDP, daran, wie die Stimmung bei der Informationsveranstaltung der Stadt zur Gemeinschaftsunterkunft in der Müllerstraße hochgekocht sei.

Einen solchen Beauftragten wird es aber nicht geben, entschied der Ausschuss, und er tat sehr gut daran. Zum einen wurde die Stimmung in besagter Versammlung von einzelnen Aktivisten der AfD manipuliert und zum anderen ist es nicht Aufgabe der Stadt, gegen Fake-News, Gerüchte und dummes Gerede vorzugehen oder darauf zu reagieren.

Wenn AfD-Funktionäre um den Kreisvorsitzenden und Kreisrat Detlev Gallandt, so wie seinerzeit geschehen, die Lautstärke bestimmen, bedeutet das nicht, dass es stimmt, was sie da von sich geben. Das aufzuklären, ist Sache der seriösen Medien. Und die tun das auch. Es liegt vor allem an der Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, einschätzen zu können, was eine seriöse und was eine rechtspopulistische Aussage ist. Und das trauen wir der großen Mehrheit der Häfler ohne Weiteres zu.

Lasst dem Seehas sein Feuerwerk

Die große Mehrheit der Häfler ist auch für das Feuerwerk am Seehasenfest-Samstag. So zumindest, wenn man dem oben genannten Ausschuss folgt. Denn der hat den Antrag der ÖDP auf Abschaffung des bunten und lauten Spektakels und Ersatz des Feuerwerks durch eine Laser- oder Drohnenshow abgelehnt.

Weit gravierender finden die Spießgesellen ‐ und das ausdrücklich wegen der Feinstaubbelastung und der unzumutbaren Belastung unserer Hunde und überhaupt der Tierwelt ‐ die Knallerei zu Silvester. Lasst dem Seehasenfest sein Feuerwerk, da kann jeder, dessen Hund dabei die Krise bekommt, woanders hingehen, wo es nicht knallt. An Silvester auszuweichen, wird schon deutlich schwieriger. Und daher verzichten zumindest die Spießgesellen lieber auf die Böllerei zu Silvester.