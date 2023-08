Von der „Pathologie des Herzens“ bis zu Kolonkarzinomen

Am 20. September startet der Medizin Campus Bodensee die Fortsetzung seiner Patientenvortragsreihe „Medizin am Gleis“ und lädt darüber hinaus Mitte Oktober vor allem junge Menschen zu einem Aktionstag rund um das Thema „Notfall“ ein.

Bei „Medizin am Gleis“ stehen am Mittwoch, 20. September, ausnahmsweise bereits um 18:30 Uhr nicht weniger als sechs Ärzte auf der Bühne des Kulturschuppens am Gleis am Bahnhof Meckenbeuren, um über die differenzierte „Pathologie des Herzens“ laienverständlich zu informieren. Es geht konkret um erhöhte Blutfettwerte, Vorhofflimmern, Bluthochdruck, die Schaufensterkrankheit, Herzschwächen und Herzklappenerkrankungen.

Am Mittwoch, 4. Oktober, steht das erste Arzt–Patienten–Seminar zu Chronisch–entzündlichen Darmerkrankungen auf dem Programm. Die beiden MCB–Chefärzte Christian von Tirpitz (Allgemeine Innere Medizin) und Thorsten Lehmann (Allgemein– und Viszeralchirurgie) sowie die Ernährungsmedizinerin Julia Pilgram widmen sich diesem Thema.

Einen guten Monat später, am Mittwoch, 8. November, geht es um ein Thema, das einen weiteren Schwerpunkt im zertifizierten Darmzentrum des Klinikums Friedrichshafen betrifft: Über die Diagnostik und Therapie des Kolonkarzinoms (bösartiger Tumor im Dickdarm) referieren Chefarzt Thorsten Lehmann und Kollegen der Klinik für Allgemein– und Viszeralchirurgie ab 19 Uhr.

Zwei Tage nach dem Welternährungstag 2023 geht es bei „Medizin am Gleis“ am Mittwoch, 18. Oktober, ab 19 Uhr um Adipositas. Im Adipositaszentrum des Klinikums Friedrichshafen werden Betroffene individuell und differenziert betreut und behandelt. Darüber informieren Julia Pilgram, Programmleiterin Optifast, Steffen Tange, Leitender Arzt der Adipositaschirurgie, sowie Michael Ruggaber, Chefarzt der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie, in ihren Vorträgen.

Um die „Diagnostik und Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung“ wird es beim letzten „Medizin am Gleis“-Vortrag des Jahres am Mittwoch, 15. November, gehen. Die drei Chefärzte der Klinik für Urologie, Claus Fieseler, Eberhard Köhler und Carsten Sippel werden dann ab 19 Uhr referieren.

Im Anschluss an alle Vorträge, zu denen der Eintritt frei ist und für die es keiner Anmeldung bedarf, besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.

Mitte Oktober, konkret am Freitag, 13. Oktober, engagieren sich die angehenden Pflegekräfte des Klinikums, beim Schülerpflegekongress. Am Vor– und Nachmittag werden vielseitige Angebote rund um das Thema „Notfall“ gemacht. Eingeladen werden dazu Schul– und Ausbildungsklassen sowie interessierte Jugendliche und Erwachsene. Weitere Informationen wie immer unter www.medizin–campus–bodensee.de