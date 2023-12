Marie-Selene Kohl ist Vorstandsvorsitzende des neuen Häfler Jugendparlaments. Sie bringt zwar keine Politikerfahrung mit, dafür aber viel Motivation, um Friedrichshafen für junge Leute attraktiver zu machen. Und mit Emre Yilmaz hat sie einen erfahrenen Politiker an ihrer Seite.

Marie-Selene Kohl ist zum ersten Mal ins Jugendparlament gewählt worden, das sich mit seinen 28 Mitgliedern jüngst zur konstituierenden Sitzung traf.

„Ich wusste nicht, dass es das gibt“, sagt die 16-Jährige, die die Realschule Sankt Elisabeth besucht. Als sie aber von der Möglichkeit erfahren habe, sich auf diesem Weg für junge Leute zu engagieren, habe sie sich aufstellen lassen. Mit Erfolg: Marie-Selene Kohl wurde nicht nur ins Parlament, sondern auch gleich zur Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Marie-Selene Kohl und Emre Yilmaz (rechts) bei ihrer Verpflichtung als Mitglieder des Jugendparlaments. (Foto: Simon Federer )

Die junge Frau möchte aus „Friedrichshafen einen besseren Ort machen“, vor allem eine Stadt, in der viel für Jugendliche geboten ist. Etwa Partys und Events, für die man sich schick machen kann. Junge Leute würden sich beschweren, dass es in Friedrichshafen langweilig sei, so Marie-Selene Kohl.

Bisher politisch nicht aktiv gewesen

Die 16-Jährige hatte bislang kein politisches Amt inne, dafür aber Führungserfahrung: als Cheerleader-Kapitänin. Die Atmosphäre bei der ersten Sitzung des Jugendparlaments empfand sie als positiv. Man könne offen sprechen und die anderen würden nicht lachen, wenn sich jemand verspricht. „Alle sind so höflich.“ Und dennoch habe sie Respekt davor, im Gemeinderat zu sprechen.

Als Vorstandsvorsitzende nimmt sie an den Sitzungen des Rats teil, genauso wie der zweite Vorsitzende Emre Yilmaz von der Zeppelin-Universität. Diese Rolle hatte er bereits zwei Jahre lang inne, in der letzten Amtszeit des Jugendparlaments. Diese empfand er als „richtig gut“. „Das Jugendparlament ist keine Alibi-Veranstaltung“, sagt er. Auch wenn nicht alle Ideen der Jugendlichen auf Anhieb umgesetzt wurden. So steht auf der Agenda des Parlaments für 2024 etwa weiterhin ein digitaler Schülerausweis für Friedrichshafen.