Jetzt also doch: Der in die Kritik geratene Chefarzt des Klinikums lässt sein Amt ruhen. Ob er damit einer drohenden Freistellung gegen seinen Willen zuvorgekommen ist, darüber kann man trefflich streiten. Wir sind ja bei diesen Gesprächen nicht dabei. Sicher ist: Das war nicht das letzte Kapitel. Sicher ist außerdem: Unter der Situation leiden auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses - und sein Ruf.

Aus für einen beliebten Schleichweg: Der Wirtschaftsweg zwischen Hagnau und Meersburg wird zur Fahrradstraße - zumindest testweise. Bleibt zu hoffen, dass sich Autofahrer auch wirklich daran halten, dass nur noch Radler und Anlieger erlaubt sind. Sonst könnte es zu unangenehmen oder sogar gefährlichen Situationen kommen. Die Spießgesellen konnten all die besonders Gewieften ohnehin nie verstehen, die den Weg bisher frecherweise nutzten, um dem Stau vor Hagnau auszuweichen.

Zur Halbzeit von ISEK, dem Intergrierten Stadtentwicklungskonzept, hat die Stadt den Häflern eine ganze Menge Fragen gestellt. Und eine ganze Menge Antworten erhalten, die in einem sehr detaillierten Ergebnisbericht zusammengefasst sind. Arg viel geändert hat sich in der Wahrnehmung der Befragungsteilnehmer hinsichtlich der größten Probleme und des größten Handlungsbedarfs in der Stadt seit der ersten ISEK-Befragung Anfang 2016 nicht. War der ganze ISEK-Aufwand umsonst? Oder ist einfach noch viel zu wenig umgesetzt von dem, was man sich vorgenommen hat? Wir sind gespannt auf den nächsten Bericht - denn in dem geht es genau darum.

Die IBO will jetzt auch junge Leute ansprechen und holt deshalb sogenannte Cosplayer zur Messe. Das sind Menschen in ziemlich verrückten Kostümen - teils stellen sie Figuren aus Filmen oder Videospielen nach, teils selbst erdachte Charaktere. Was ein wenig bizarr klingt, könnte bei uns in Friedrichshafen durchaus ankommen. Schließlich funktionieren Verkleiden und gute Laune ja an der Fasnet super. Und wer weiß: Vielleicht gibt’s im nächsten Jahr ein paar Cosplayer, die die Spießgesellen nachstellen.

Freilich resultiert der Versuch, ein junges Publikum für die IBO zu gewinnen, aus dem Umstand, dass die großen IBO-Glanzzeiten vorbei sind. Inzwischen sind auf dieser Messe so manche Vereine und Vereinigungen vertreten, die man in früheren Jahren auf der IBO vergeblich gesucht hätte - wohl weil es für die Stände Interessenten gab, von denen man sich eine größere Zugkraft auf die Besucher versprach. Trotzdem: Ausgedient hat die IBO noch lange nicht. Die Spießgesellen schließen das aus der riesigen Zahl von Teilnehmern, die bei der SZ-Verlosung Eintrittskarten für die Messe gewinnen wollen.