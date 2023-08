Eine ganze Menge Dinge sind in den letzten Wochen im Sportbad Friedrichshafen liegengeblieben und werden von ihren Besitzern nicht vermisst. So liegen inzwischen im Fundbüro des Rathauses am Adenauerplatz ein Tablet, vier Brillen, zwölf Sonnenbrillen, drei Schlüssel, ein Handy, ein Kindergeldbeutel mit Bargeld, ein Garmin–Band unzählige Armreifen, Ohrringe, Ringe und Halsketten. Die Fundgegenstände können im Fundamt im Rathaus am Adenauerplatz während den regulären Öffnungszeiten abgeholt werden, schreibt die Stadt.

Geöffnet ist dieses wochentags zwischen 8 und 13 Uhr, Montag– und Dienstagnachmittag zusätzlich von 14 bis 16 Uhr, donnerstags zwischen 14 bis 18 Uhr. Samstags können Fundgegenstände von 9 bis 13 Uhr abgeholt werden. Welche Dinge noch alle im Fundbüro liegen, kann man online abrufen unter www.fundbuero.friedrichshafen.de.

Das ist noch lange nicht alles. Folgende Gegenstände können noch bis Ende August direkt im Sportbad von ihren Besitzern abgeholt werden: sechs Schwimmflügel, elf Tauchringe, zwei Schwimmwesten für Kinder, ein Sommerhut, 16 Schildmützen, zwei Schwimmgürtel, drei aufblasbare Wasserringe, drei Neoprenanzüge für Kinder, ein Kinderpullover und einer für Erwachsene, zwei Kinderjacken, eine Picknickdecke, ein Badehandtuch für den Kopf, eine Tasche, 15 Trinkflaschen, eine Yogamatte, zwei Kulturbeutel, zwei Vesperboxen, ein Schirm, ein Handspiegel, zwei Haarbürsten, fünf Schwimmbretter, ein Schnorchel und ein Burkini–Kopftuch. Außerdem wurden unzählige Schwimmbrillen, Taucherbrillen, Badebekleidung, Handtücher, Badeschuhe, Wasserspielzeuge und Wasserbälle vergessen und bisher nicht abgeholt.

Wer einen dieser Gegenstände vermisst, sollte sich per E–Mal an die Bäderbetriebe wenden und unter [email protected] den verlorenen Gegenstand detailliert beschreiben, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.