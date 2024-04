Vom Geheimnis des Glücks

Beim Abiball des Karl-Maybach-Gymnasiums ist es ungewöhnlich familiär zugegangen. Mit einem sehr kurz gehaltenen Bühnenprogramm wurde es richtig persönlich.

Auch für Schulrektor Christoph Felder war die Übergabe der Abizeugnisse in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: „Ich übergebe sie zum ersten Mal an Schüler, die ich selbst unterrichtet habe.“ Dabei betonte er, dass die Schüler, die nicht mit den besten Noten im Vordergrund stünden, dabei diejenigen gewesen seien, die die Stufe „nach innen geprägt“ hätten. Er bedankte sich bei seinen Schülern, allen voran denen, die – ohne große Worte zu machen i– mmer dann angepackt hätten, wenn er fleißige Helfer gesucht habe.

Zu Beginn hatten sich die Abiturienten gemeinsam am Lied zu ihrem Abimotto „Wannabi“ versucht. Das motivierende „Jetzt geht’s Vollgas los!“ von Moderator Julius Schultheiß wurde dabei zwar nicht ganz ernstgenommen, aber die Stimmung war so direkt zu Beginn angenehm aufgelockert. Der zweite Moderator Manuel Braisch erinnerte an die für viele erst einen Tag zurück liegenden Präsentationsprüfungen und scherzte: „Wie gestern ist heute eben Einiges improvisiert.“

Dann wurde das leckere Buffet eröffnet, während eine Diashow schöne Momente der frisch gebackenen Schulabgänger zeigte. Danach ging es weiter mit einem kleinen feinen Programm moderiert von Laurin Beller und Florian Pulter.

Scheffelpreisträgerin Fabienne Arnold zitierte etwa aus der Abizeitung. Für einen Steckbrief in dieser haben die Schüler unter anderem die Frage beantworten sollen „Was wollt ihr einmal werden?“ Insgesamt neun Schüler hätten die Frage mit „glücklich“ beantwortet, es sei damit die häufigste Antwort in diesem Kontext gewesen. Passend dazu zitierte sie den antiken griechischen Historiker Thukydides mit dem Satz „Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit“ und betonte, dass sie ihr ganzes Leben lang frei seien, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

Abschließend forderte sie ihre Mitabiturienten dazu auf, mutig zu sein, zu wagen, sie selbst zu sein und das zu tun, was sie tun wollen und vor allem eins: „Lasst uns glücklich sein, das ist es, worum es beim Leben geht.“

Sonderpreise

Belobigungen (Abi-Schnitt 1,6 - 1,9): Tamara Krafft, Katrin Bitzer, Marianna Maglio, Viola von Bischopinck, Hanna Altwein, Emma Blum

Preise (Abi-Schnitt: 1,0 - 1,5): Jahrgangsbeste Ruozhao Wang mit 1,0,

Sascha Pfeil, Benedikt Jahn, Meike Levenhagen, Oliver Böhler, Danny Luu , Fabienne Arnold, Moritz Götz

Besonderes Engagement im Schulsantitätsdienst: Danny Luu, Pascal Sobeck

Langjährige Mitwirkung in der Bigband: Laurin Beller, Benedikt Jahn, Philip Moore, David Schweigert, Vinzenz Wolpold (GZG)

Langjährige Mitwirkung im Chor: Fabienne Arnold, Katrin Bitzer, Elisabeth Borne, Dominic Breh, Dana G., Eric Gruner, Panwad Francesca Hartl, Celine Kaufmann, Tamara Krafft, Danny Luu, Lara Magnus, Philip Moore, Gina Müller, Uta Otto, Kylie Plath, Florian Pulter, Annika Sebastian, Lina Umenhoffer, Ruozhao Wang, Juliana Zwerger

Ferry-Porsche Preis für herausragende Leistungen in Mathematik und Physik: Katrin Bitzer

Sonderpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für herausragende Leistungen im Fach Mathematik: Tamara Krafft

Physikpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Physik einschließlich einer Mitgliedschaft:

Katrin Bitzer und Benedikt Jahn; weitere Mitgliedschaften der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für sehr gute Leistungen im Fach Physik: Moritz Götz, Sascha Pfeil

Sonderpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker an die Jahrgangsbesten im Fach Chemie: Moritz Götz

Sonderpreis des Arbeitskreises St. Dié für hervorragende Leistungen im Fach Französisch: Marianna Maglio

Sonderpreis des Arbeitskreises zur Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Friedrichshafen und Peoria für hervorragende Leistungen im Fach Englisch: Oliver Böhler

Südwestmetall-Sonderpreis Ökonomie für hervorragende Leistungen im Fach Wirtschaft: Ruozhao Wang

Sonderpreise der Schule für hervorragende Leistungen in den Fächern Spanisch: Yanika Vega Vogelsang; Informatik: Marvin Meller; Biologie: Ruozhao Wang und Sascha Pfeil

E-fellows.net Online-Stipendien für hervorragende Leistungen: Ruozhao Wang, Sascha Pfeil, Benedikt Jahn, Meike Levenhagen, Oliver Böhler, Danny Luu, Fabienne Arnold, Moritz Götz

Vorgeschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes werden: Ruozhao Wang und Danny Luu

Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch: Fabienne Arnold