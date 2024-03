Vom Bücherbinden bis zum Mittelalter

Auch im April hat das Schulmuseum Friedrichshafen wieder ein vielfältiges Programm für alle Generationen im Angebot: ein Workshop zum Buchbinden für Kinder und einer für Erwachsene, eine Kuratorinnen- und eine Direktorinnenführung - und am Horizont taucht schon das traditionelle Museums- und Gartenfest auf.

Den Anfang macht der Workshop „Buchbinden für Kinder“ am Mittwoch, 10. April, von 16 bis 18 Uhr. Die Kinder ab acht Jahren arbeiten mit fachspezifischen Werkzeugen und basteln - je nach Alter und Fertigkeit - ein Heft oder ein Leporello. Die Kosten betragen acht Euro inklusive Material. Da die Plätze auf zehn begrenzt sind, empfiehlt sich eine Anmeldung bis 7. April per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0751/20355610.

Zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der aktuellen Ausstellung lädt Volontärin Susanne Appl in der Kuratorinnenführung am Dienstag, 16. April, um 14 Uhr. Beim Gang durch „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“ bietet sie spannende Einblicke in das Mittelalter. Die Führung dauert circa 45 Minuten und ist im Eintritt enthalten.

Am Mittwoch, 24. April, von 17 bis 19 Uhr können sich dann auch die Erwachsenen am Buchbinden versuchen, beim Workshop „Ein Kopertenbuch entsteht“. Sie lernen die Grundlagen der Buchherstellung und fertigen ein mittelalterliches Kopertenbuch mit der besonderen traditionellen Einbandtechnik. Der Workshop richtet sich an Menschen ab 16 Jahren und kostet zehn Euro. Auch hier empfiehlt sich eine Anmeldung.

Am Samstag, 27. April, um 15 Uhr lädt Museumsleiterin Friederike Lutz zur Direktorinnenführung „Schule unterm Hakenkreuz“ ein. Sie zeigt auf, wie die Propaganda des Nationalsozialismus auch die Schule durchdrang. Die Führung ist eine Kooperation mit der VHS Friedrichshafen, der Eintritt ist frei. Anmeldung per Mail an [email protected] oder Telefon 07541/2033434.

Bei den offenen Führungen können die Besucherinnen und Besucher darüber staunen, wie sich die Schule im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Sie finden statt an den Sonntagen, 14. und 28. April, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr. Sie sind im Eintritt enthalten.

Schon mal vormerken kann man sich den Sonntag, 5. Mai: Das Museums- und Gartenfest von 11 bis 17 Uhr wird wieder zum bunten und vielfältigen Event für alle Generationen - mit Führungen, Lesungen, Kreativstationen, Spielen, Spezialitäten von Baschar Falafel und Süßem von der K1 des GZG. Der Eintritt ist frei.

Termine