Vollversammlung benennt Entwicklungen und Herausforderungen

Die Vollversammlung des Netzwerks Arbeitsgemeinschaft Behindertenhilfe im Bodenseekreis tagte jüngst erstmals wieder seit 2017. Rund 60 Teilnehmende trafen sich im Landratsamt und diskutierten, wie die Versorgung von Menschen mit Behinderung im Landkreis weiterentwickelt und verbessert werden kann

Im Zuge der Dezentralisierung von Wohnangeboten wurden seit 2017 über 100 stationäre Wohnplätze an den Zentralstandorten der großen Einrichtungen abgebaut und an deren Stelle gemeindeintegrierte Wohnangebote geschaffen. Mittlerweile gibt es in 13 Städten und Gemeinden im Bodenseekreis insgesamt 27 dezentrale Wohnangebote. Auch die ambulanten Wohn- und Betreuungsangebote wurden ausgebaut. Hieraus ergeben sich aber auch neue Aufgaben für eine gelingende Inklusion in die Gemeinde und die Schaffung wohnortnaher Arbeits- und Beschäftigungsangebote für Menschen mit Behinderung.

Die Situation der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderung wurde in den Blick genommen. Zur psychiatrisch-fachärztlichen Versorgung flossen Ergebnisse der Untersuchung des Arbeitskreises Gesundheit in eine gemeinsame Stellungnahme durch den Gemeinde- und Landkreistag an die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) ein.

Im Bereich Bildung wurden die Informations- und Beratungsmöglichkeiten für inklusiv beschulte Schüler zu beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten verbessert. Eine Übersicht zu Freizeit- und Urlaubsangeboten für Menschen mit Behinderung ist auf der Internetseite des Bodenseekreises abrufbar. Ein Wegweiser für Menschen mit Autismus wurde erarbeitet und der Wegweiser für Menschen mit Behinderung wurde aktualisiert.

Es wurden die Auswirkungen des demographischen Wandels auf das Leben von Menschen mit Behinderung thematisiert. Erstmals seit Menschengedenken erleben auch Menschen mit Behinderung ein hohes Alter. Damit verbunden sind neue Themen und Herausforderungen, wie der Übergang in die Rente, Zunahme altersbedingter Erkrankungen, Mobilitätseinschränkungen, zunehmender Pflegebedarf oder Vereinsamung. Die Angebote für Menschen mit Behinderung müssen sich auf diese veränderte Bedarfslage einstellen und weiterentwickelt werden.