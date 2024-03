Volleyballderby verschoben

Spielverlegung bei den Volley Youngstars: Weil der VfB Friedrichshafen am Freitag, 15. März, sein erstes Play-off-Viertelfinalspiel in der Spacetech-Arena austrägt, muss das Zweitliga-Derby gegen TSV Mimmenhausen verschoben werden. Neuer Termin ist Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr. Das Hinspiel gewannen die Youngstars mit 3:2.

Derby-Generalprobe gegen Rottenburg

Für beide Mannschaften steht somit in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd zunächst das Heimspiel gegen den TV Rottenburg an. Mimmenhausen empfängt den Tabellenvierten am Samstag, 16. März, um 19 Uhr im Bildungszentrum und die Youngstars treffen am Sonntag, 17. März um 16 Uhr auf Rottenburg.