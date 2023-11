Volley Youngstars stehen vor wichtigem Derby

In der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer treten die Volley Youngstars des VfB Friedrichshafen am Freitag um 20 Uhr im Bildungszentrum Salem beim TSV Mimmenhausen an und empfangen bereits zwei Tage später um 16 Uhr die Ramfire Volleys Dresden in der Spacetech-Arena.

Das Lokalderby gegen Mimmenhausen hat für die Young-stars immer eine besondere Bedeutung, nicht nur wegen der Nähe der beiden Clubs, sondern auch, weil in Salem mit Jan Jalowietzki, Federico Cipollone, Jonas Hofmann, Pascal Zippel und Johann Reusch gleich fünf ehemalige Youngstars spielen. Libero Reusch fällt laut Mitteilung allerdings aus, da er sich kurz vor Saisonstart die Schulter ausgekugelt hat. Mimmenhausens Trainer Christian Pampel peilt fürs Wochenende vier Punkte an, mit zwei knappen 3:2-Siegen wäre er zufrieden.

„Für mich geht’s immer um die individuelle Entwicklung der Spieler. Druck aufbauen und Siege erwarten, das geht bei einer jungen Mannschaft meistens schief“, sagt dagegen sein Häfler Kollege Adrian Pfleghar.

Für die Youngstars ist das Derby das erste Spiel als Team nach den Herbstferien, in denen viele der Jungs in unterschiedlichen Auswahlmannschaften gefordert sind. Mittelblocker Nick Breitenbach zog sich bei einem Trainingslager mit der U20-Nationalmannschaft eine Knieverletzung zu und fällt vorerst aus. Ebenfalls ungewiss ist der Einsatz von Lucas Huckle, der krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Zuspieler Daniel Habermaas durfte mit der ersten Mannschaft zum Bundesligaspiel nach Lüneburg reisen und stößt erst kurzfristig wieder zum Team.

Am Sonntag empfangen die Youngstars dann den Tabellenachten Ramfire Volleys Dresden (16 Uhr) in der Spactech-Arena. Beide Zweitligaspiele werden live auf sportdeutschland.tv übertragen.