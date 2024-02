Volley Youngstars stehen vor Sachsen-Doppel

Doppelspieltage sind für die Nachwuchsvolleyballer am Bundesstützpunkt Friedrichshafen normal. Am Wochenende werden die Volley Youngstars in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd von den Ramfire Volleys Dresden (Samstag, 20 Uhr) und dem GSVE Delitzsch (Sonntag, 15 Uhr) erwartet.

Auf die jüngeren Jahrgänge muss Trainer Adrian Pfleghar verzichten. Zum Teil, weil sie wie Niklas Kluge, Maximilian Eckardt und Felix Gudermuth im Oberligateam Spielpraxis sammeln sollen. Phil Bertele und Christopher Oberglock fehlen, weil sie mit der Jugendnationalmannschaft im Einsatz sind und am Wochenende an einem international besetzten Turnier in Pordenone in Italien teilnehmen.

Überschaubare Reisegruppe

Die Reisegruppe, die sich am Samstag Richtung Sachsen in Bewegung setzt, ist dementsprechend überschaubar. Daniel Habermaas, Patrick Eberhard, Dominik Marjanovic, David Markovic, Christian Woumnga, Ruslan Fedorov, Mykyta Shapovalov, Pekka Stapelfeldt, Henry Günther und Lucas Huckle wollen in Dresden und Delitzsch zeigen, was sie im Laufe der Saison gelernt haben, und bei den Auswärtsspielen eine gute Leistung zeigen.

Ebenfalls in Sachsen gefordert ist der TSV Mimmenhausen. Der Tabellensiebte der 2. Bundesliga Süd gastiert am Sonntag um 16 Uhr in Dresden.